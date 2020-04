Quando l’ultimo arcobaleno colorerà il cielo torneremo ad abbracciarci: Buona Pasqua

Se è vero che il l’arcobaleno è diventato il simbolo di questa nostra battaglia contro il nemico invisibile è anche vero che alla fine la nostra vittoria arriverà. Si dice che ai piedi dell’arcobaleno ci sia un pentolone ricco di tesoro, anche nel nostro caso troveremo il “bottino”. Quando l’ultimo arcobaleno colorerà il cielo torneremo ad abbracciarci. Non sarà tra un giorno, non sarà tra una settimana, non sarà tra un mese. Succederà. E dovremo imparare di nuovo a stringerci, a toccarci, a sfiorarci. Dovremo reinventarci ancora e ancora, come solo noi sappiamo fare. Risorgeremo dopo questa Via Crucis, per chi ci crede, proprio come Gesù Cristo ha fatto nel giorno di Pasqua.

Alla fine dell’arcobaleno troveremo gli abbracci, troveremo i sorrisi, ritroveremo le persone care che non vediamo da mesi. Alla fine dell’arcobaleno altri invece guarderanno il cielo, perchè qualcuno, non potrà tornare ad abbracciare le persone che ama. Il nostro augurio più grande di buona Pasqua oggi va a tutte le famiglie spezzate, va a chi sta soffrendo, va a chi sta lottando. Il nostro augurio va a chi oggi non crede che #andràtuttobene. Non possiamo biasimare nessuno, ma solo provare a ridare speranza.

Buona Pasqua a voi, se potete, guardate ai piedi dell’ultimo arcobaleno. La vita è sempre pronta a stupirci. Forse lo farà di nuovo.

BUONA PASQUA DALLA REDAZIONE DI ULTIME NOTIZIE FLASH