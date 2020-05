Stephenie Meyer annuncia l’uscita di Midnight Sun nuovo capitolo della saga Twilight

I fans della saga di Twilight lo aspettavano da tempo. E forse chissà, complice anche la quarantena e il tempo da passare in casa, l’amatissima Stephenie Meyer ha deciso di regalare ai suoi lettori quelli che da anni ci si aspettava. Da oltre dieci anni si parla del possibile nuovo libro, quello che la Meyer aveva in mente da tempo, il libro che avrebbe dovuto dare un nuovo capitolo della saga di Edward Cullen e Bella Swan. E il momento di festeggiare per questa “nascuta” è arrivato. Il 4 agosto 2020 è la data. Il romanzo spin-off di “Twilight” scritto da Stephenie Meyer, autrice di tutta la saga, ha finalmente una data di uscita. E ha anche un titolo e forse una copertina. Come annunciato ormai da anni, nelle tante anticipazioni mai confermate, si chiamerà Midnight Sun. Sarà il racconto della storia d’amore tra Edward Cullen e Bella Swan vista attraverso i magnetici occhi di lui. «Mi rivolse il suo solito sorriso sghembo, che mi fermò il respiro e il cuore. Non riuscivo a immaginare un angelo più splendido. In lei non c’erano imperfezioni da correggere», e la prima impressione che ha avuto Edward di Bella? Per molti anni in rete sono circolate bozze di questo eventuale nuovo romanzo. Per molto tempo si è parlato di questo “punto di vista” maschile, di questo racconto fatto dal gelido Edward. E’ arrivato davvero il momento di leggere quello che ha pensato mentre ha visto Bella per la prima volta? Quando ha dormito al suo fianco la prima volta, quando ha capito che l’amava, quando l’ha presentata alla sua famiglia?

E mentre il sito di Stephenie Meyer è andato in crash, dopo l’annuncio dell’uscita di Midnight Sun in libreria il 4 agosto, i fans della saga Twilight hanno dimostrato tutto il loro entusiasmo sui social. In poche ore sia in Italia che nel mondo, l’hashtag #stepheniemeyer è entrato nei trend topic su Twitter.

MIDNIGHT SUN ULTIMO CAPITOLO DELLA SAGA TWILIGHT

Nei romanzi della Meyer, Edward Cullen è in grado di leggere i pensieri di tutti, non riesce però a farlo con Bella. Noi però non abbiamo mai saputo che cosa ha pensato in questi anni Edward al fianco di Bella. Non abbiamo mai saputo quando ha rischiato di perderla per sempre, quando ha dovuto lasciarla, quando ha visto crescere in lei una strana creatura, quando l’ha morsa per salvarle la vita…

Basterà un solo capitolo per raccogliere i pensieri di Edward? Vedremo!