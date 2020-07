Buon compleanno George: Kate scatta le foto e il principe veste come William alla sua età

E anche per il settimo compleanno del piccolo George, che è ormai l’ometto di casa, è Kate Middleton a scattare le foto ! La duchessa, come sempre, allo scoccare della mezzanotte, come nelle migliori favole di re e regine, pubblica sui social ufficiali della famiglia, le immagini per festeggiare una data importante. E per il settimo compleanno di George, Kate ha scelto tre scatti. In tutte e tre le foto il bambino sorride felice. Indossa degli abiti semplici, quelli che tutti i bambini della sua età metterebbero. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito: in una foto infatti, George indossa una maglia in stile militare per quello che riguarda la fantasia, mimetica. E lo scatto ha subito riportato alla mente una immagine che ritraeva, il piccolo William alla stessa età di suo figlio. Un omaggio che Kate ha voluto fare a suo marito anche per dimostrare la grande somiglianza che c’è tra George e il suo adorato papà!

BUON COMPLEANNO BABY GEORGE: ECCO LE NUOVE FOTO SCATTATE DA KATE

C’è una cosa poi che accomuna tutte le immagini! I dentini che cadono. Il principino è ormai un ometto ma deve fare i conti con i denti che cadono e il sorriso, anche se bellissimo, è caratterizzato dalle tipiche fessurine lasciate dai denti che devono spuntare!

Nato il 22 luglio 2013, alle 16.24, al St Mary’s Hospital di Londra. Peso: 3, 8 chilogrammi. Oggi si festeggia il settimo compleanno del principino. Pare che sarà organizzata una piccola festa in giardino. A tutti e tre i figli di Kate e William infatti, piace moltissimo l’aria aperta ed è per questo che spesso i party per i loro compleanno, se il tempo lo permettere, si festeggiano in giardino.

Sarà ancora un compleanno all’insegna del distanziamento sociale e immaginiamo che gli invitati non saranno tanti. E’ il destino di tutti, in questa difficile era caratterizzata dalla pandemia.