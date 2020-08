Antonella Clerici bellissima a 16 anni, la conduttrice sfoglia l’album dei ricordi (Foto)

Dall’album dei ricordi di Antonella Clerici spuntano altre foto e questa volta è lei a 16 anni, bellissima. “When i was young… 16 anni” scrive la conduttrice. Immediato il rimprovero di un follower che non apprezza la lingua inglese. “Ma perché questa fissa di scrivere in inglese?” in realtà è raro che la Clerici utilizzi l’inglese sui social e infatti risponde che è il titolo di una canzone dei Supertramp che lei amava molto. Non si contano i complimenti per Antonella Clerici, lo scatto del passato le vale anche un applauso di Enrico Mentana ma è Gino Sorbillo a scrivere quello più bello: “Un diamante infinito”. E’ una foto che Antonella Clerici ha inserito anche nel libro di ricette casa Clerici, è evidente sia un’immagine a cui è molto legata. Chi non ricorda i propri 16 anni?

I RICORDI DI ANTONELLA CLERICI IN UNA FOTO

“Ciao Anto ti ricordi i Bagni Nettuno a Rapallo?” le chiede Marina e lei risponde cl sorriso che non potrebbe mai dimenticarli. Infatti, spesso ricorda i luoghi legati alla sua adolescenza. Saranno anche stati tempi meravigliosi ma quello di oggi per lei non sono meno belli. Antonella Clerici è in Liguria, a Portofino, per il suo ferragosto in famiglia, per le sue ultime vacanze prima di tornare in tv.

Come una bimba sorpresa della bellezza della natura ieri ha postato un breve video di due delfini che ha avvistato a poca distanza. Qualche giorno prima il trekking per arrivare da Portofino a San Fruttuoso, una gran fatica ma la soddisfazione alla fine è stata immensa. Poco importa se E’ sempre mezzogiorno non sarà pronto per il debutto previsto il 7 settembre. Slitta infatti il nuovo programma di Antonella Clerici. Problemi tecnici ma che saranno presto risolti.

