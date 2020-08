Michelle Hunziker posta una foto con Aurora alla Baia dei turchi e impazza la polemica: zona interdetta al pubblico

Una foto pubblicata ieri sul profilo Instagram di Michelle Hunziker ha acceso la polemica. Eppure Michelle ha ben specificato, che quello che stava facendo non infrangeva nessuna regola. A quanto pare però, la sua foto alla Baia dei Turchi, in Sicilia, non è piaciuta a molti. Michelle Hunziker e Aurora sono state fotografate sulla marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, nell’agrigentino, che in parte è sotto sequestro. Nella didascalia che ha accompagnato la foto, Michelle ha subito specificato che erano in una zona in cui si poteva accedere. Ma secondo quanto riferisce l’Adnkronos, ripresa questa mattina da tutti i siti siciliani, la capitaneria di porto, avrebbe avviato accertamenti. La showgirl nel pubblicare la foto su Instagram ha scritto più volte “Scala dei turchi, fuori dalla zona recintata e vietata“. Ma pare che Capitaneria vuole vederci chiaro. Si dice persino che abbia aperto un fascicolo per effettuare degli accertamenti.

MICHELLE HUNZIKER TRAVOLTA DALLE POLEMICHE DOPO LA FOTO ALLA BAIA DEI TURCHI

Eppure proprio pochi minuti dopo aver postato la foto, era stata anche Aurora a placare la polemica. La figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti, aveva subito specificato, con delle storie postate sempre sui social, che si erano fatte accompagnare da una persona che conosce bene la zona e hanno scattato quelle foto in un posto in cui non c’è nessun divieto.

Ma sono molti i commenti sotto il post di Michelle, che smentiscono le parole della conduttrice. Stando a quanto scrivono molti siciliani, tutta quella zona sarebbe interdetta al pubblico, a prescindere dalle recinzioni.

Lo specifica anche Lasicilia.it che nell’articolo in cui parla della vicenda spiega: “in realtà, tutti gli accessi alla Scala dei turchi sono vietati, come prevede l’ordinanza firmata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.“

A parlare è anche il presidente dell’associazione Mareamico Claudio Lombardo. Dal suo punto di vista la Hunziker ha commesso un illecito. “E’ chiaro che tutta l’area è sotto sequestro – dice all’Adnkronos – Mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così”.

Forse Michelle e Aurora si sono fidate della persona che le stava accompagnando nell’escursione ? Lo stabilirà chi a quanto pare ha deciso di andare a fondo in questa vicenda.

