Chiara Ferragni e Fedez riordinare le scarpe nelle nuove scarpiere, un sogno per tutte (Foto)

Chiara Ferragni e Fedez hanno una collezione di scarpe da sogno ma le scarpiere nuove non sono da meno (Foto). Le nuove storie Instagram della coppia mostrano il prima e il dopo il riordino e per il rapper sistemare le sue scarpe è un vero momento di relax. L’unico problema è rappresentato dal cattivo odore. “Mi è arrivata la scarpiera nuova quindi adesso devo sistemare tutto questo e che ci crediate o meno è una cosa che mi rilassa tantissimo se potessi togliere l’odore dei piedi”. Una vera magia la stanza di Chiara Ferragni e Fedez che contiene abiti, accessori e soprattutto le scarpe. E’ tempo di riordinare tutta la cabina armadio, le scarpe disposte tutte sul pavimento e la Ferragni mostra poi il risultato finale. Preferisce averle tutte a vista mentre quelle del marito restano chiuse prima nella vecchia scarpiera e poi in quella nuova, bellissima.

LA SCARPIERA DI FEDEZ UN REGALO CHE TUTTE VORREBBERO

Così tante calzature hanno bisogno di tanto spazio, altro che cabina armadio, sono delle stanze in cui perdersi tra un modello e l’altro di abiti e accessori. L’imprenditrice le osserva tutte, sono le calzature che vanno dai sandali alle sneakers, le stringate, décolleté e anche le pantofole, difficile contarle ma così numerose è anche difficile abbinarle tutte.