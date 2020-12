Grave lutto per Gianni Sperti: è morto il suo papà

Una brutta notizia oggi arriva dal mondo di Uomini e Donne. Un grande dolore per Gianni Sperti che ha perso il suo papà. E’ stato proprio l’opinionista di Uomini e Donne a postare una immagine su Instagram. Uno sfondo nero con una semplice scritta: “Ciao pa“. Un dolore troppo grande per Gianni che è da sempre legatissimo alla sua famiglia, i due genitori che lo hanno sempre sostenuto sin da quando ha cercato di farsi strada nel mondo del ballo e della televisione. Nessun altro commento da parte di Gianni che non ha specificato quali siano state le cause della morte del suo papà. Ma tanti invece i commenti di chi ama e segue con affetto Gianni. Non potevano mancare i messaggi di affetto anche di ex volti di Uomini e Donne. Da Pietro Tartaglione a Ida Platano, passando per Manuel Vallicella. Sono decine e decine anche i messaggi di gente comune che cerca di stare vicino, anche se virtualmente, a Gianni per questa sua gravissima perdita. Tra gli altri commenti anche quello di Gemma, che con Gianni non ha un grande rapporto nel mondo di Uomini e Donne ma che di fronte a questo dolore, non poteva che unirsi al lutto. “Partecipo a questo dolore” ha scritto la Galgani su Instagram.

Proprio una settimana fa Sperti aveva dedicato un dolce pensiero a suo padre scrivendo sui social: “Ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza tra i campi, coltivando la terra insieme a mio padre. Poi la vita mi ha portato via, nella grande città, tra cemento e asfalto. Ora sento nuovamente il richiamo della natura e il desiderio di vivere circondato dalla “grande bellezza”.

L’addio di Gianni Sperti al suo papà

A metà giugno, quando Gianni era potuto tornare in Puglia da Roma, per rivedere la sua famiglia, aveva abbracciato con forza il suo papà e aveva postato una immagine con questa frase: “PAPÀ

Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà.”