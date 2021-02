Shock per Lady Gaga lontana dagli Usa: sparano al dog sitter e rapiscono i suoi cani

Questa mattina hanno fatto il giro del mondo le foto di Lady Gaga immortalata al suo arrivo a Roma. Come saprete la pop star è arrivata in Italia per girare un film di cui sarà protagonista. E’ la storia della famiglia Gucci e dell’omicidio del noto stilista, un omicidio su commissione ordinato da sua moglie, Patrizia Reggiani. Lady Gaga vestirà proprio i panni della donna. Neppure il tempo di fare qualche foto davanti al lussuoso attico dove soggiornerà che dagli Usa è arrivata una notizia scioccante. Questa notte, il dog sitter che stava portando a spasso i cani di Lady Gaga, è stato ferito nel corso di un agguato. Gli hanno sparato nel tentativo di rubare o cani di Lady Gaga.

Una notizia che ha scioccato la cantante, preoccupatissima chiaramente per le conduzioni di salute dell’uomo che si prendeva cura dei suoi cani, che è finito in ospedale, sarebbe ancora in gravi condizioni.

Lady Gaga e il rapimento dei suoi cani: le ultime news dagli Usa

Stando a quanto riportano i media americani, proprio nelle ore in cui la popstar atterrava in Italia, il suo dogsitter, Ryan Fischer, 30 anni, è stato aggredito a West Hollywood e i rapitori sono scappati con due dei tre bulldog della cantante, Koji e Gustav.

Stando a quanto si legge appunto sui siti americani, che stanno seguendo con attenzione il caso, Lady Gaga avrebbe già offerto mezzo milione di dollari per il loro riscatto. Un terzo cane, Miss Asia, è scappato, ma è stato ritrovato e riconsegnato dalla polizia a una guardia del corpo della cantante.

Dalla prima ricostruzione dei fatti si evince che Fischer era uscito per portare a spasso i tre cani verso le dieci di sera. E’ rimasto ferito da quattro colpi di arma da fuoco al petto ed è in ospedale in gravi condizioni. Non è chiaro se Koji e Gustav fossero il bersaglio dei sequestratori, visto che i french bulldog sono cani particolarmente ricercati e possono essere venduti fino a 10mila dollari l’uno.

La notizia del riscatto che Lady Gaga sarebbe pronta a pagare per rivedere i suoi cani, sta facendo chiaramente il giro del mondo.