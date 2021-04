Buon compleanno prince Louis: foto in bici per festeggiare

Dopo il compleanno della regina Elisabetta c’è anche un altro ometto da festeggiare! Oggi si celebra il compleanno del principe Louis, terzo genito di William e Kate Middleton. Il piccolo di casa, oggi compie tre anni e per festeggiare questo giorno speciale mamma e papà hanno scelto di condividere con tutto il mondo una nuova foto del bambino che cresce a vista d’occhio. Uno scatto di vita normale, come è nello stile di Kate Middleton: per l’occasione la duchessa di Cambridge ha scelto una immagine di suo figlio mentre è immortalato sulla bicicletta e regala uno dei suoi sorrisi più belli!

La foto è stata scattata a palazzo mercoledì, poco prima che il principe Louis partisse per il suo primo giorno alla Willcocks Nursery School.

Buon compleanno principino Louis: lo scatto è in bici

Non è la prima volta che William e Kate scelgono uno scatto semplice, non in posa, per augurare buon compleanno a uno dei loro figli. E anche con Louis hanno fatto lo stesso: scarpette da 30 sterline, e un look che ricorda quello di tanti bambini “comuni”. Ovviamente il piccolo Louis non sarà mai un bambino come gli altri ma da tempo ormai William e Kate cercano di mostrare i loro figli nel modo più semplice possibile. Sono i reali di nuova generazione!

La foto tra l’altro mostra quanto il bambino sia cresciuto in questo ultimo anno. Anche a causa del lockdown, i figli di William e Kate si sono visti pochissimo in giro e questa foto porta davvero tantissima allegria anche dopo tutto quello che è successo nell’ultimo mese a Londra!

Il piccolo Louis sembra aver ereditato la passione della bici da papà William. Sono diverse le foto che mostrano sia Harry che William in bici insieme a mamma Diana, alcuni scatti anche con Carlo.