Oroscopo Paolo Fox maggio 2021 capricorno: lontani da complicazioni

Che mese sarà quello di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno? Per scoprirlo ci affidiamo come sempre all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, sarà un mese interessante in cui non ci saranno grandi complicazioni per le coppie. Nel lavoro, saranno settimane importanti e potrebbero arrivare delle belle gratificazioni. Per quanto riguarda poi la salute, potrebbero esserci dei disagi come delle infiammazioni e altri disturbi. Vediamo adesso come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto il segno del capricorno per il mese di maggio.

L’oroscopo di Paolo Fox per maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno

Come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Questo sarà un mese interessate per tutti quelli che già si vogliono bene anche perché si possono superare problemi e polemiche che sono legate al passato. Maggio, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà il momento perfetto per allontanarsi dalle difficoltà e dalle complicazioni. Venere sarà interessante fino a giorno 9. La parte centrale del mese, invece, sarà sicuramente quella più intrigante ed appassionante. I nati sotto il segno del capricorno potranno anche fare una prima mossa con qualcuno e chissà che si accada addirittura qualcosa con qualcuno che lavora nello stesso ufficio. Chi ha un partner da tanto potrebbe pensare al tradimento ma ovviamente non sarà una mossa che avvantaggerà tutti, anzi. Se però i problemi sono troppo grandi in coppia qualcuno potrebbe optare per mettere definitivamente un punto sulla storia.

Lavoro – Questo sarà un mese importante. Molti capricorno si concentreranno già su dei progetti professionali in vista dell’autunno. In questo periodo ci saranno delle proposte su cui concentrarsi e poter lavorare. Chi ha un’attività in proprio dovrà darsi da fare nei progetti a lungo termine. I nati sotto questo segno potrebbero decidere di prendere la palla in balzo, prendere iniziativa. Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo certe vicende di cuore, in famiglia, potrebbero influenzare le situazioni, i progetti professionali.

Salute – Questo sarà un buon periodo ma bisognerà fare attenzione alla posizione di Marte che si troverà in opposizione. In questo senso non mancheranno alcuni disagi tra cui infiammazioni e degli strappi di tipo muscolare. Non si escludono anche fastidi alla pancia. Gli ultimi tre giorni di Maggio saranno particolari tanto che ci vorrà un po’ di attenzione in più e una certa accortezza.