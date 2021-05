Oroscopo Paolo Fox maggio 2021 scorpione: inizio flop

Che mese sarà quello di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione? Lo scopriamo insieme a l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, ci sarà una gran voglia di vivere il tutto un po’ alla giornata. Nel lavoro, si inizierà con nervosismo e tensione per tutta la prima parte del mese. Per quanto riguarda invece la salute, ci sarà una iniziale stanchezza ma poi le cose si modificheranno. Andiamo a vedere come sarà, in maniera dettagliata, l’oroscopo di Paolo Fox per maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione.

L’oroscopo di Paolo Fox di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Gli scorpione che si sono separati già da tanto non hanno ancora ritrovato una grande fiducia nei sentimenti. In questo senso ci sarà tanta voglia di vivere alla giornata. Ci sarà voglia di amore ma probabilmente solo a parole perché le nuove conoscenze non saranno poi così importanti. Per Paolo Fox maggio sarà un mese in cui si potranno risolvere dei disagi all’interno del nucleo della famiglia, in particolare dal 13. Chi sta insieme da un bel po’ dovrà ancora sistemare questioni economiche e finanziarie. Verso il 24 invece potrebbe esserci un ritorno di fiamma con la posizione della Luna e di Giove che saranno in trigono.

Lavoro – Il mese non partirà bene perché i primi dieci giorni saranno di grande tensione sul posto di lavoro. Per i nati sotto questo segno è il momento di fare il punto sulla situazione professionale e sarà fondamentale non prendere scelte dettate dall’impulso e dall’istinto. Probabilmente c’è un rapporto particolare con colleghi e collaboratori ma non bisognerà reagire oppure ci saranno ulteriori conseguenze, ovviamente poco piacevoli. Bene gli scorpione che hanno bisogno di consensi. I nati sotto questo segno penseranno a qualche novità, magari un nuovo progetto per le prossime stagioni. In questo senso ci sarà anche maggiore ottimismo. Per l’economia non sarà ancora un periodo troppo buono, da fine mese le cose andranno meglio.

Salute – I primi giorni del mese di maggio saranno caratterizzati da una grande stanchezza. Poi le cose cambieranno durante metà mese. Bisognerà fare attenzione alle dissonanze, alle opposizioni. In questo periodo potrebbero esserci dei problemi di tipo articolare.