Fulvio Abbate in ospedale: tumore alla mandibola

Qualche tempo fa aveva scritto a chi lo segue sui social che avrebbe iniziato a non usarli, perchè non si ritrovava nel clima che si respira di recente ogni volta che provi a dire qualcosa. Gli odiatori si sa, non mancano mai e Fulvio Abbate è uno che dice sempre quello che pensa, anche andando molte volte controcorrente. Non li ha mai abbandonati alla fine e ha continuato a scrivere quello che pensa. Nelle ultime ore purtroppo però non ha raccontato qualcosa di ironico ma ha dato una brutta notizia a tutte le persone che lo seguono. Abbate infatti si trova in ospedale, ha avuto una recidiva.

Fulvio Abbate in ospedale: ha un tumore alla mandibola

Lo scrittore ha dato così la notizia via social:

Sono stato operato per un tumore alla mandibola questa mattina. Sono stato ricoverato al Policlinico Gemelli, sto bene, sono molto fragile. Ne approfitto per ringraziare tutte persone che mi hanno scritto parole belle di affetto e attenzione. Mi sento anche un po’ in colpa perché c’è dell’imperdonabile narcisismo nell’aver reso nota questa mia esperienza. Grazie a tutte e a tutti per le belle parole che ho ricevuto qui in ospedale dove mi sono operato per un tumore alla mandibola, vi voglio bene. Fulvio Abbate

Tanti i messaggi ricevuti per un incoraggiamento, in particolare quello di Guenda Goria. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP e tra loro è nata una certa sintonia. Una bella amicizia che a quanto pare viene coltivata anche fuori dalla casa del GF. Le parole di Guenda sui social:

Ci tenevo tanto a mandare il mio saluto dal cuore a Fulvio Abbate. Lui è un grande intellettuale, una persona bella e speciale con cui ho fatto belle chiacchierate. Un uomo di grande cultura ed è dotato di grande autoironia. Quindi tanti auguri di pronta guarigione, anche sui social che ormai usi benissimo. Rimettiti bene e ci vediamo presto

Anche da parte nostra un grande in bocca al lupo.