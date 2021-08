La fetta di torta di Carlo e Diana venduta a una cifra folle

Una fetta di torta nuziale di Carlo e Diana d’Inghilterra conservata per 40 anni è già assurdo ma lo è ancora di più pensare che è stata venduta. Venduta all’asta e ad una cifra assurda. Quanto paghereste per una fetta di torta del matrimonio del principe Carlo e Lady Diana? Come hanno fatto a conservarla per così tanto tempo? Avvolta nella pellicola la torta ha conservato quasi del tutto intatto lo stemma reale zuccherato. Un vero cimelio che qualcuno si è aggiudicato e che proviene da una delle 23 torte ufficiali, ovviamente tutte con stemma reale. A conservare la fetta di torta del famoso matrimonio è stato un membro dell’entourage della Regina Madre, Moyra Smith, che lo ha poi venduto a un collezionista. Immaginiamo quindi che nessuno abbia osato assaggiare quella torta che adesso è nelle mani di Gerry Layton.

A QUANTO E’ STATA ACQUISTATA LA FETTA DI TORTA NUZIALE DEL PRINCIPE CARLO E DIANA SPENCER?

Ben 1.850 sterline, più o meno 2.185 euro. Base di marzapane e guarnizione reale con lo stemma in rosso, blu, oro e argento. Conservata nella pellicola e chiusa in una scatola per dolci decorata e sigillata con un’etichetta su cui si chiede di maneggiare con cura perché contiene la torta nuziale del principe Carlo e della principessa Diana.

E’ tradizione congelare una fetta di torta nuziale fino al primo anniversario di nozze e inoltre sempre secondo tradizione se la sposa conserva la glassa si assicura la fedeltà del marito. Meglio non assaggiare quel pezzo di dolce così prezioso.

Una coincidenza che sia stata venduta in occasione del 40esimo anniversario di matrimonio? In realtà sembra che chi ha venduto la torta all’asta non pensava di arrivare a una cifra simile ma di fermarsi ben prima. Un dolce che è riuscito a conservarsi bene per oltre 40 anni e chissà quanto resisterà ancora.