Eleonora Daniele saluta Nicoletta Orsomando: è stata la sua prima “intervista”

“Mi ricordo come se fosse adesso, la mia prima intervista : mi dissero che avrei intervistato Nicoletta Orsomando“: inizia con queste parole il saluto di Eleonora Daniele sui social per la signorina buonasera più amata della tv. Oggi, nel giorno dell’addio, la conduttrice di Storie Italiane spende dolcissime parole per ricordare Nicoletta, morta all’età di 92 anni. 40 anni nelle case degli italiani e tanto affetto da parte di chi oggi ha un pensiero per lei. “Ero una ragazzina di 27 anni e lei un mostro sacro della televisione italiana. Mi preparai molto , volevo rendere omaggio a quella donna straordinaria che accompagnava i telespettatori della Rai da sempre con grande eleganza e maestria” continua Eleonora Daniele nel suo ricordo.

E ancora: “Era estate, mi vestii di bianco e azzurro , mi misi sulla sedia dello studio di Uno Mattina ad aspettarla. Quando arrivo’ ero emozionata, si accesero le lucette rosse delle telecamere e iniziai a parlare con lei e a raccontare la sua meravigliosa storia di TV.“

Il ricordo di Eleonora Daniele per Nicoletta Orsomando

La conduttrice di Rai 1 poi conclude così questo ricordo: “Mi mise a mio agio e non potrò mai scordarlo , era una grande professionista ma dal cuore d’oro. E così la conobbi , mi capito’ altre volte di intervistarla ma quella fu per me la mia prima volta , e mi porto’ fortuna. Sapere che non potrò più rivederla mi rattrista moltissimo . La porterò sempre dentro di me , nella memoria e nel profondo dell’anima.”

Oggi anche la Rai rende omaggio a Nicoletta con una puntata speciale di Techetechetè dedicata proprio a Nicoletta. Ma sono tantissime le persone nel mondo dello spettacolo che hanno voluto spendere parole di stima e affetto nei confronti della annunciatrice Rai.