Morto il padre di Luca Zingaretti: “E’ stato un papà magnifico”

E’ con un doloroso addio che Luca Zingaretti ha dato notizia della morte del padre. Aquilino Zingaretti è morto questa mattina ed è l’attore a scrivere tra le sue storie di Instagram che padre magnifico sia stato, un uomo speciale. Luca Zingaretti ne ha dato annuncio per tutta la sua famiglia aggiungendo “Ti piangiamo insieme”. Non una parola invece da parte di Nicola Zingaretti, fratello dell’attore e presidente della Regione Lazio; nessun commento per la morte del padre. Il papà di Zingaretti era un ex funzionario di banca ma con lui Luca ha condiviso tanto, deve a lui tante sue passioni, dalla storia che in casa raccontava in modo semplice, rendendola così interessante e non una materia scolastica. Lo scorso ottobre Luca e Nicola Zingaretti hanno perso anche la madre, Emma Di Capua, oggi anche l’addio al papà che spera possa incontrare in cielo la sua Mimmi, erano una famiglia molto legata.

L’addio di Luca Zingaretti al padre

“Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se ne è andato – inizia così il post dell’attore e prosegue sullo sfondo nero – A noi piace pensarlo felice di aver ritrovato la sua adorata Mimmi. E’ stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, i figli, nuore, genero e nipoti lo piangono insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene” parole semplici con cui l’attore ha voluto esprimere i primi momenti di dolore per la perdita.

“Sono appassionato di storia e devo tutto a lui, è il vero professore di casa. Ce l’ha raccontata facendola diventare semplice e chiara e facendoci appassionare. Quando la storia diventa qualcosa che ti riguarda non si può non amarla” uno dei tanti ricordi che l’attore ha di suo padre.

Non c’è invece nessuna notizia sulla malattia che ha portato alla morte Aquilino Zingaretti.