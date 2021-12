Harry e Meghan presentano al mondo la piccola Lilibet: prima foto di Natale con Archie

E’ tempo di cartoline di Natale anche per Harry e Meghan che hanno scelto una foto molto sobria e per nulla natalizia per fare gli auguri a tutte le persone che sono affezionate a loro. Una foto che mostra una famiglia normale, anche se in realtà, c’è ben poco di “normale”. E’ la prima volta in ogni caso, che la piccola Lilibet, nata lo scorso giugno, viene mostrata in una foto di famiglia. Harry e Meghan hanno aspettato il Natale per presentare a tutti la piccola e per mostrare anche un nuovo e inedito scatto del piccolo Archie che è praticamente una copia di Harry. Ha i capelli rossi e ricci come il papà, un vero e proprio principino scozzese il piccolo!

L’immagine è stata realizzata dal fotografo, Alexi Lubomirski, che ha scattato anche le foto del fidanzamento e del matrimonio dei Sussex e che ha condiviso sul suo profilo Instagram anche il ritratto di famiglia, finalmente a quattro.

Harry e Meghan presentano al mondo la piccola Lilibet

Nonostante siano seguiti ovunque dai paparazzi, fino a questo momento Harry e Meghan sono riusciti a tutelare in tutto e per tutto la privacy dei loro figli. Nessuna foto rubata dei piccoli infatti, è mai apparsa sui giornali.

Nella foto, che è il regalo di Natale dei duchi al mondo intero, Harry e Meghan siedono su delle scale di legno, forse nella loro villa super lusso a Montecito. Sono super sorridenti, tutti, anche la piccola Lilibet. Il fotografo ha scattato in un momento magico per tutti e 4, anche Archie infatti, sorride vicino al suo papà.

Il ritratto è molto informale, Harry è addirittura scalzo e indossa un paio di jeans strappati. Il Principe tiene tra le braccia Archie che gli somiglia moltissimo, ha i suoi stessi capelli rossi. Mentre Meghan, immortalata con un golf blu e dei jeans, tiene in braccio Lilibet che sorride alla mamma. Tutti guardano la nuova arrivata, vestita con un pagliaccetto bianco. Niente riferimenti al Natale ma solo degli auguri da parte di Harry e Meghan e ancora una volta la loro voglia di fare qualcosa di utile per il mondo intero tramite della beneficenza.

Sui social sono tantissimi i complimenti che sono stati fatti al fotografo per questo meraviglioso scatto.

Gli auguri di Harry e Meghan

“Quest’anno abbiamo dato il benvenuto a nostra figlia, Lilibet. Archie ci ha reso dei “mamma e papà” e Lili ci ha fatto diventare una famiglia” hanno fatto sapere Harry e Meghan. E ancora, per i loro auguri di Natale dicono: “In attesa del 2022, abbiamo fatto donazioni per vostro conto a diverse organizzazioni che proteggono le famiglie, da quelle dell’Afghanistan alle famiglie americane che necessitano di un congedo parentale retribuito”, in linea con la battaglia politica dell’ex attrice.

