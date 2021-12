Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: che anno sarà

Che anno sarà il 2022 per tutti i nati sotto il segno della vergine? Per scoprire come andrà il nuovo anno in amore, lavoro e salute ci affideremo all’oroscopo di Paolo Fox. Con il suo nuovo libro, Fox ci spiega come andrà questo nuovo anno, che cosa cambierà da quello precedente. Ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi in questo articolo. Premettiamo anche che molto presto troverete l’oroscopo per il vostro segno mese per mese quindi continuate a seguirci! Ma torniamo a noi. Diciamo immediatamente che i nati sotto questo segno riusciranno finalmente a togliersi dei pesi e a lasciarsi andare un po’ di più…Come sarà quindi questo 2022 per i nati sotto il segno della vergine secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Ecco le ultime news per voi.

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2022 per tutti i nati sotto il segno della vergine

Ecco come andrà il nuovo anno per loro

In questo nuovo anno, i nati sotto il segno della vergine saranno decisamente ambiziosi. E secondo l’oroscopo di Paolo Fox tutta questa ambizione verrà finalmente premiata. Certo è che bisognerà farla valere. Se tutto andrà bene sul lavoro anche voi vi sentirete bene. La logica in questo ambita sarà fondamentale e i nati sotto questo segno avranno sempre una risposta e un consiglio per gli altri. L’inizio del 2022 sarà comunque un po’ lento e quasi ripetitivo. Questo potrebbe portare ad un po’ di stanchezza. Comunque ci sarà Mercurio a governare e proprio per questo si avrà voglia di novità. Occhio però pure a Giove che proprio all’inizio dell’anno potrebbe portare un problema. Potrebbero esserci anche degli accordi o dei contratti da dover rivedere. Diciamo che il lavoro rappresenterà qualcosa di veramente importante per questo 2022.

E’ però importante parlare pure di rapporti. Un ex potrebbe portare disagi e problemi. Per questo bisognerà fare molta attenzione, soprattutto verso metà dell’anno. Per chi invece è impegnato e ama il partner e addirittura ci lavora insieme, potrebbe essere un grande momento. Si potrebbe portare a termine un progetto insieme alla propria dolce metà anche perché le occasioni non mancheranno di certo. E chi con il partner ha avuto dei problemi potrebbe affrontare un vero e proprio momento di stop per la relazione d’amore. Ovviamente, in questo caso, si intendono problemi grandi ed importanti degli ultimi anni che non faranno tornare indietro i nati sotto il segno della vergine. Dei casi un po’ più eccezionali che però Paolo Fox ci tiene a citare.

Non ci resta che augurarvi di passare un sereno anno nuovo. Buon 2022

