Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: come andrà l’anno nuovo

Che anno sarà il 2022 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? Anche per questo nuovo anno abbiamo deciso di affidarci all’oroscopo di Paolo Fox che, con il suo nuovo libro, ci spiega come andrà il 2022 e che cosa cambierà dall’anno che stiamo ormai per salutare. In questo articolo vi parleremo in generale di come andrà il nuovo anno ma molto presto entreremo nei dettagli dell’oroscopo mese per mese, per cui continuate a seguirci. Torniamo a questo 2022 e diciamo subito che ci sarà un cielo veramente molto importante per il nuovo anno e le prospettive sono quindi molto buone.

I nati sotto il segno della bilancia cercano sempre di evitare le polemiche eppure in questo 2022 si tenderà a lottare fino in fondo per un ideale. Secondo Paolo Fox, ci sarà determinazione, una lotta per far valere e portare avanti le proprie idee. Ci sarà una vera e propria voglia di equilibrio sia in amore che per il lavoro. Grazie a Saturno si cercherà una sistemazione. Molti invece si lasceranno alle spalle qualcosa che non andava per trovare maggiori soddisfazioni. Sarà comunque un nuovo anno in cui i nati sotto questo segno andranno in cerca di emozioni nuove. Inoltre, Paolo Fox sottolinea che i bilancia faranno una particolare attenzione all’aspetto estetico ma occhio perché la perfezione non esiste e questo porterà ad alcune insicurezze.

Tornando a parlare di amore, si può tranquillamente dire che in questo nuovo anno bisognerà ascoltare quello che dice il proprio cuore. Si potranno esternare i sentimenti e le emozioni del momento con gli altri ma sarà meglio non esagerare in questo. E attenzione pure alla gentilezza. Qualcuno potrebbe tendere a travisare questo aspetto caratteriale dei bilancia e questo potrebbe persino diventare un segno di debolezza. Paolo Fox dice che i nati sotto questo segno zodiacale potrebbero andare in cerca di nuovi orizzonti nel 2022 in arrivo. Per i sentimenti, per esempio, un aspetto molto importante sarà quello di dare peso alle pulsioni vere. Chi è in crisi con il partner già da parecchio tempo, potrebbero fare una scelta definitiva intorno a metà anno. I primi mesi, in questi casi, potrebbero essere decisamente ricchi di polemiche. Si dovrà cercare un punto di incontro per evitare delle incomprensioni di questo tipo.

