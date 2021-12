Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: che anno sarà

Che anno sarà il 2022 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Per scoprirlo noi ci affidiamo al nuovo libro dell’oroscopo di Paolo Fox che, come sempre, ci spiega al meglio come andrà l’intero anno. In questo articolo parleremo proprio di questo 2022 e di che cosa cambierà rispetto all’anno precedente che ci stiamo ormai lasciando alle spalle. Più in avanti, invece, capire insieme come sarà ogni singolo mese dell’anno secondo Fox ma al momento concentriamoci sull’anno nuovo in generale. Già all’inizio ci sarà un recupero che aiuterà chi ha avuto momenti difficili e crisi in amore. Ma vediamo nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per gli amici nati sotto il segno dei pesci!

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2022 per tutti i nati sotto il segno dei pesci

Ecco come andrà il nuovo anno per loro

Giove quest’anno porterà una maggiore forza. Grazie a Venere invece potrebbe iniziare ad esserci una vera e propria selezione delle amicizie, dei rapporti. Nonostante ciò tornerà una grande capacità di amare per i pesci. Occhio però a tutti quei rapporti da considerare inutili perché si spezzeranno. I nati sotto questo segno avranno una vera e propria attrazione verso le cose nuove, a maggior ragione se precedentemente ci sono stati dei tradimenti. Il 2022 si potrebbe definire come l’anno delle nuove esplorazioni a detta dell’oroscopo di Paolo Fox. A tal proposito maggio sarà un mese importante, soprattutto per il fronte professionale.

Non ci sarà molto ottimismo ed infatti si vivrà un po’ di drammaticità durante questo nuovo anno. Non esisteranno nemmeno delle mezze misure in tante occasioni. Il periodo migliore per i nati sotto l’ultimo segno dell’oroscopo sarà quello primaverile. Ed infatti già a partire da aprile le stelle dovrebbero portare delle nuove opportunità da cogliere. In questo periodo del 2022 potrebbe arrivare qualcosa di interessante o addirittura di importante. Si cercherà la felicità e la tranquillità ma potrebbe essere anche un momento di conferme. Il consiglio di Fox per il nuovo anno è quello di divertirsi anche perché i pesci tutto sono tranne che pigri, come in tanti invece gli definiscono. Si avrà voglia di una ventata di aria fresca, di stare al centro dell’attenzione. Ma questo sarà un anno importante anche per risolvere tutte quelle questioni che erano rimaste in sospeso. Si potranno prendere in considerazione delle nuove possibilità. Occhio alle emozioni perché quello che dice il cuore vale eccome. Poi i pesci sono molto romantici e cercheranno di essere spontanei.

Non possiamo che augurarvi un nuovo anno pieno di tutto quello che potete desiderare!

