Spunta la figlia segreta di Bud Spencer: non ha mantenuto la promessa

La somiglianza sembra esserci davvero ma più di tutto c’è la testimonianza della donna che dice di essere la figlia segreta di Bud Spencer. Lei è Carlotta Rossi, vive a Londra, è una producer e ha già chiesto al Tribunale il test del Dna e un risarcimento danni alla famiglia di Bud Spencer. E’ nel suo libro “A metà” che la figlia segreta di Carlo Pedersoli, questo il vero nome dell’amatissimo attore, ha raccontato tutto per la prima volta, la sua storia. Carlotta Rossi ha 46 anni, è madre di due figlie e solo oggi ha deciso di fare conoscere a tutti la verità, di chiedere che le venga riconosciuto il danno subito per la mancanza di una figura paterna. E’ al Corriere della Sera che la donna racconta anche perché ha deciso di agire solo adesso, a 6 anni dalla morte di Bud Spencer.

“Non c’è un motivo per cui ho deciso adesso di avanzare le mie richieste in Tribunale e di raccontare in un libro il grande amore che ha legato mia madre a mio padre. Oggi sono pronta, prima no” ma c’è altro, una promessa fatta e non mantenuta. “E mi sento affrancata dalla promessa fatta a mia madre, mancata il 9 novembre 2015, che non avrei mai detto a nessuno chi era mio padre”.

Nel libro Carlotta Rossi chiarisce che l’attore non è stato del tutto un estraneo nella sua vita, perché ha provveduto al suo mantenimento pagando scuola e vacanze ma tra loro il rapporto era formale. “Di mio padre non avevo il numero privato, era sempre lui a chiamarci. Quando è morta mamma ho telefonato a Giuseppe Pedersoli, il suo primogenito, di cui mi ero procurata il numero. La telefonata è durata 30 secondi, il minimo indispensabile”.

Lei non c’era al suo funerale ma era presene in fila come tutti per l’ultimo saluto nella camera ardente. Il primo ricordo che ha di suo padre risale a quando aveva poco più di tre anni: “Era arrivato a casa nostra con una valigia che a me sembrava gigantesca, ma in realtà era normale. Era piena di giochi. Ho questa immagine di un gigante dal sorriso buono, una sorta di Babbo Natale fuori stagione con la giacca blu e la valigia bianca”.

A 13 anni le disse che aveva un’altra famiglia e tre figli. Sembra che Bud Spencer abbia inviato alla madre di Carlotta, Giovanna Michelina Rossi, un assegno mensile di mille euro fino al giorno della sua morte.