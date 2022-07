Paura per Ermal Meta il cantante mostra sui social le foto: viso e testa gonfi

Problemi di salute per Ermal Meta costretto a rinunciare ad alcuni impegni previsti per i prossimi giorni

Paura per Ermal Meta che, attraverso i suoi canali social, ha dovuto dare una brutta notizia ai fan. Il cantante ha deciso di condividere con chi lo segue sempre con affetto, un momento difficile causato da alcuni problemi di salute per i quali al momento, nessuno è riuscito a dare una spiegazione. E non c’è cosa più brutta, è chiaro, di stare male senza sapere il motivo del malessere. Ermal Meta ha deciso di mostrare le immagini di come il suo corpo si sta trasformando in queste ore, per provare a sfogarsi con chi gli vuole bene.

Ermal Meta non sta bene: le foto sui social

“Sono diversi giorni mi si gonfiano vari parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem“, ha scritto il cantante in una storia su Instagram. I giorni passano e la preoccupazione per Ermal Meta cresce, visto che non si riesce a capire da che cosa possa dipendere questo malessere.

Il cantante ha deciso di condividere questo suo stato di preoccupazione con i fan anche per spiegare il motivo per il quale nei prossimi giorni dovrà rinunciare ad alcuni impegni presi. E ha spiegato che dovrà saltare alcune tappe previste nella sua estate. “A malincuore – si legge ancora – mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto”.

Non possiamo che augurare al cantante di rimettersi il prima possibile e di guarire con la speranza che questo malessere che sta affrontando sia solo qualcosa di passeggero dovuto magari alla stanchezza o al troppo caldo che sta davvero mettendo ko molte persone in questo mese di luglio.