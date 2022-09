Donatella Milani in ospedale dopo un terribile incidente

Donatella Milani è in ospedale vittima di un incidente e purtroppo dirà restare bloccata per un mese



Donatella Milani sa di essere fortunata nonostante l’incidente, perché è in vita, perché può raccontare cosa è accaduto, ma tutto è ugualmente difficile. Donatella Milani era indecisa se pubblicare o meno la foto dall’ospedale ma poi ha pensato che il sostegno di fan e di amici magari l’avrebbe aiutata. Cerca conforto perché il momento non è semplice, l’incidente è stato terribile e sembra sia stata davvero molto fortunata. Dovrà restare così come mostra in foto almeno per un mese, bloccata con il collare, forse anche ferma a letto, questo non è chiaro ma l’importante è che tutto per lei si risolverà, l’importante è che dimentichi tutto in fretta.

Donatella Milani racconta dell’incidente

E’ sul suo profilo social che poco fa Donatella Milani ha avvisato tutti che è in ospedale ma non dice quanto tempo fa è accaduto l’incidente. “Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino da fatto da voi amici, mi avrebbe un po’ confortato” inizia così il suo post e fa capire che non ha alcuna intenzione di attirare l’attenzione ma solo di ricevere un po’ di conforto. Deve avere vissuto attimi terribili e l’attende uno stop lungo.

“Ho avuto un incidente con l’auto, mi ha attraversato un cane e dovrò restare così almeno per un mese, ma per fortuna sono qui a raccontare” racconta la cantante che i meno giovani ricorderanno in uno storico festival di Sanremo ma gli altri di certo la ricorderanno nel programma Ora o mai più.

In tantissimi le stanno augurando una pronta guarigione, di certo i follower la aiuteranno in questo momento complicato della sua vita e magari Donatella Milani presto confiderà anche quali problemi le ha causato l’incidente. La flebo al braccio, il collare che la blocca, il volto gonfio, non mostra altro.