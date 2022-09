Kate e William si confidano con i sudditi ma le loro rivelazioni finiscono sui media

Sono dolcissime le confidenze che William e Kate hanno fatto alla gente incontrata durante un nuovo tributo alla regina ma sono subito finite sulla stampa

In questi giorni la famiglia reale vive in modo intimo il dolore per la morte della Regina Elisabetta II ma deve anche condividere un pezzetto della propria vita con i sudditi. Anche oggi William e Kate, hanno deciso di incontrare la gente e ringraziare tutte le persone che stanno continuando a lasciare fiori e biglietti per la regina rendendole omaggio. Un fiume di persone che si divide per la città: c’è chi porta un mazzo di fiori e accende una candela e c’è chi si mette in fila per entrare a Westminster per l’ultimo saluto alla sovrana. Il principe e la principessa di Galles si sono quindi nuovamente intrattenuti con chi ha reso omaggio alla regina e ha lasciato un pensiero, facendo anche delle confidenze. Ma si sa, con i media britannici, pensare che restino private, è cosa complicata. E infatti, molte delle persone che hanno avuto la fortuna di stringere la mano a Kate Middleton e a William, hanno poi raccontato ai giornali, quello che è stato detto loro.

Le rivelazioni di Kate e William finiscono sulla stampa

Nell’incontrare alcune donne a Sandringham, William avrebbe confidato che la processione di ieri è stata ‘molto difficile’ e gli aveva ricordato di camminare dietro la bara di sua madre Diana, con gli occhi lucidi, come se stesse per piangere. Poi a un’altra donna ha raccontato che al momento George è il solo ad aver realmente capito che la bisnonna Elisabetta non c’è più, mentre Louis e Charlotte devono ancora metabolizzare. La principessa del Galles ha anche ringraziato una mamma che aveva portato con se un bambino piccolissimo, che però si è addormentato proprio in quel momento. E poi ha anche confidato che non riuscirà a leggere troppi biglietti perchè sono così pieni d’amore che la fanno commuovere e vuole evitare, almeno per ora, di piangere.

Qui il video che mostra l’abbraccio della folla a Kate e William.