Piera Maggio scrive un libro per la sua Denise. Il titolo: “Denise-Per te, con tutte le mie forze”

Piera Maggio ha deciso di raccontare la sua storia e la storia di Denise Pipitone in un libro: dove acquistarlo

Ha provato a mettere insieme tutte le emozioni, il dolore, la sofferenza di questi 18 anni. Piera Maggio ha deciso di scrivere un libro per raccontare quello che ha affrontato in questi anni. Ha cercato Denise ovunque, ma della sua bambina scomparsa il primo settembre del 2004, non ci sono tracce. Depistaggi, indagini, un processo con tre gradi di giudizio. In questi 18 anni è successo di tutto. La storia di Denise Pipitone è la storia che tutta Italia conosce in ogni dettaglio, perchè Denise non è solo figlia di Piera Maggio di Pietro Pulizzi, ma anche di noi tutti che in questi anni, abbiamo sperato che la verità venisse alla luce. Oggi Piera scrive un libro, un libro in cui racconta tutta la storia della sua famiglia, la sua verità. Intanto il tempo passa ma di sua figlia, non ci sono tracce. Denise. Per te con tutte le mie forze è il titolo del libro che dall’11 ottobre si potrà acquistare in tutte le librerie e che è già in pre ordine su Amazon.

Le parole di Piera Maggio sui social

Emozionata per l’uscita del libro, la mamma di Denise Pipitone ha scritto sui social: “Denise. Per te, con tutte le mie forze. Non è stato facile scrivere questo libro, che vi presento qui con molta emozione e un po’ di pudore. Ho dovuto vincere le mie resistenze, ma poi l’ho scritto. Per tenere viva la mia battaglia per Denise, che continuerò a combattere qualunque cosa accada, finché ci sarà una speranza. Ma anche perché in questi 18 anni, oltre all’assenza di mia figlia, ho dovuto subire accuse, dicerie, malelingue.

E ancora: “Questa è la mia versione, dall’inizio alla fine, la verità. “Denise. Per te, con tutte le mie forze” sarà in libreria l’11 ottobre.“

Compra su amazon il libro di Piera Maggio