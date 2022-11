Selvaggia Lucarelli preoccupata per sua madre, è in ospedale e non ha notizie

La madre di Selvaggia Lucarelli è in ospedale, non le danno notizie, ricoverata per Covid ma ha l'Alzheimer

E’ un momento difficile per Selvaggia Lucarelli, è preoccupata per sua madre, è in ospedale ma non le danno notizie. La mamma di Selvaggia Lucarelli si è ammalata di Covid ma ricordiamo che ha l’Alzheimer, non è quindi in grado di usare il telefono, di parlare, di dire lei a sua figlia come sta. La giornalista è sempre pronta a denunciare ciò che non va per il verso giusto, pronta a far salire a galla la verità, questa volta è lei la diretta interessata, la sua famiglia, ma è una situazione che riguarda tantissime persone. Colpa della sanità lombarda, come le ha lasciato intendere un medico, o colpa di chi, di cosa? La madre di Selvaggia Lucarelli da tempo è in una rsa di Milano, è già complicato dovere accettare questo ma non era gestibile in modo diverso, l’Alzheimer è una malattia terribile anche per i familiari. Ha contratto il covid ed è stata trasportata in ospedale ma sembra sia complicato avere notizie. All’ospedale non c’era posto in reparto e da sabato la madre di Selvaggia è lì. Sabato le lastre non mostrano problemi, domenica invece ha la polmonite interstiziale, la preoccupazione aumenta e la Lucarelli va in ospedale ma non va meglio.

Selvaggia Lucarelli la madre in ospedale

“Un medico ci dice che ha ossigeno al 50% e conferma l’infiammazione. ‘Però non abbiamo referto, non funziona la stampante’”. Passa il tempo e non ci sono notizie, Selvaggia Lucarelli e il fratello provano a chiamare e il risultato è telefono occupato, un “chiami dopo”, musichetta d’attesa e poi dopo ore c’è un medico al telefono che si sorprende della chiamata, non sembra saperne molto delle condizioni della signora Nadia: “Sta come ieri, né meglio né peggio. Magari domani facciamo il ricovero”. Non sa, magari domani faranno ricovero e chiude dicendo: “Eh ma la sanità lombarda…”.

Preoccupazione, confusione, rabbia, la situazione non è per niente semplice e Selvaggia Lucarelli non sarà di certo l’unica a subire tutto questo.