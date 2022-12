Il pandoro Balocco, Chiara Ferragni, la beneficenza: è bufera, i consumatori vogliono chiarezza

Esplode il caso dopo un articolo di Selvaggia Lucarelli: Chiara Ferragni pagata da Balocco, la beneficenza e il pandoro. Quanto va davvero all'ospedale?

Ieri è uscito un articolo per il Domani, a firma di Selvaggia Lucarelli, che ha provocato un vero e proprio tsunami. La giornalista da tempo so occupa di beneficenza, raccolte fondi poco limpide, e chiede di essere il più chiari possibili nei confronti dei consumatori e dei donatori. Nella sua ultima inchiesta si è quindi occupata del Pandoro Balocco che quest’anno, in collaborazione con Chiara Ferragni, ha creato una versione natalizia del prodotto. Una iniziativa che ha anche uno scopo beneficio: il ricavato, o meglio parte del ricavato, andrà devoluto in beneficenza. Molti italiani quindi, hanno deciso di acquistare il Pandoro mossi soprattutto dalla voglia di fare un regalo si, ma allo stesso tempo, anche della beneficenza. Tutto tranquillo fino a ieri, quando sul Domani, viene pubblicato l’articolo di Selvaggia Lucarelli dal titolo ” Il pandoro benefico di Chiara Ferragni è soltanto marketing e non beneficenza“. Da ieri sera, dopo che la Lucarelli anche sui social ha spiegato quello che sta accadendo, le pagine ufficiali di Balocco sono state prese d’assalto, giustamente, da chi vuole solo chiarezza. Che Chiara Ferragni presti il suo volto alla campagna e non lo faccia per vana gloria, ci può stare. Lo si capiva anche facilmente dai post nei quali, pubblicizzata questa iniziativa ma che venivano etichettati su instagram come “adv”. Non tutti sanno cosa significa è chiaro. Significa che è pubblicità, che sta guadagnano per quel post. E fin qui nulla di particolarmente strano ( anche se va ammesso, prendere dei soldi per una campagna di beneficenza risulta bizzarro). Non è questo però il punto. La Ferragni è una imprenditrice e può guadagnare come meglio crede. Il problema è la chiarezza del messaggio lanciato: quasi tutti hanno pensato che acquistando un Pandoro Balocco, parte del ricavato, su una singola vendita, sarebbe andato all’ospedale ( Ospedale Regina Margherita di Torino) che avrebbe dirottato il ricavato per la ricerca nella lotta ai tumori. Il nodo della questione, come ha fatto notare la Lucarelli, sta proprio qui. Il ricavato non dipende dal numero delle vendite. La Balocco, che paga Chiara Ferragni per questa campagna pubblicitaria, secondo la ricostruzione della Lucarelli, darà poi una parte del ricavato all’ospedale, a prescindere dal numero di pandori venduti. Ed è questo il vero nocciolo della questione, quello che ha provocato la furia di chi ha acquistato il Pandoro credendo di fare del bene.

La risposta dell’ufficio stampa Balocco

Nell’articolo di Selvaggia Lucarelli c’è la risposta che le viene data, quando appunto, chiede le proporzioni della donazione: “Non c’è una diretta proporzione tra il numero di pandori venduti e la quota che viene destinata al progetto. Ferragni e Balocco hanno deciso insieme il destinatario della donazione e Balocco ha fatto una donazione al Regina Margherita. Poi detta tra noi si è voluto sottolineare la sinergia di intenti tra i due soggetti ma a tutti gli effetti è una donazione di Balocco“.

Da qui la rabbia dei clienti che non hanno affatto gradito quella che a tutti gli effetti, è risultata essere una comunicazione, sicuramente non chiara, per molti persino ingannevole.

L’attacco dei clienti a Balocco

La pagina instagram di Balocco, che più delle altre ha promosso l’iniziativa, è stata presa ieri d’assalto. Tra i commenti: “Buongiorno, visto che siete tanto celeri a dirci dove possiamo comprare il pandoro, potreste anche spiegare a quanto ammonta la donazione e se è legata ai ricavi legati alla vendita del pandoro come suggerito dalla vostra comunicazione ? Grazie.” E ancora: “Chiarite una volta per tutte questa ambigua situazione, pubblicando l’importo reale della donazione. Le persone faranno le giuste e doverose valutazioni, anche sulla reputazione del vostro marchio. Io non comprerò più nulla della Balocco, dato che puntate al guadagno insultando la mia intelligenza.“

I commenti più duri: “Falsi e infami. Approfittate del buon cuore delle persone. VERGOGNATEVI.”

Per il momento nè Balocco, nè Chiara Ferragni hanno commentato.