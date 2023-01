Arriva la Befana: frasi, immagini e auguri da mandare

Manca pochissimo al giorno dedicato alla Befana. Per voi frasi, auguri, messaggi e immagini da inviare nel giorno della Befana

Pronti per sorridere nel giorno della befana con qualche messaggio o immagine da mandare sui social alle vostre amiche Befane? Il giorno della Befana è davvero vicino, e nessuno perderà occasione per inviare delle frasi e degli sms divertenti per questa occasione che piace tanto a grandi e piccini. Per l’Epifania ci si diverte a prendere in giro le amiche con frasi molto divertenti, dovute all’aspetto particolare di questo personaggio leggendario. Non tutti hanno la creatività necessaria a dar vita a messaggi divertenti per questa occasione. Vediamo quindi alcuni sms simpatici, o frasi da pubblicare sui social network in occasione della Befana. Messaggi, frasi e auguri speciali: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le Befane.

Frasi e messaggi per il giorno dell’Epifania da inviare sui social e non solo

A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentili socie, vi preghiamo gentilmente di rinnovare entro il 6 Gennaio le vostre tessere annuali. Avrete diritto gratuitamente a 2 buoni per barba e baffi presso la vostra estetista di fiducia e al bollino blu per le vostre scope.

La figlia della Befana le chiede “Mamma, perchè siamo così brutte?” e la Befana “Figlia mia, consolati! Tu vedessi la ragazza che sta leggendo adesso questo messaggio…!”

Tieni a mente i miei consigli per oggi: 1) copriti bene perchè farà freddo 2) attenzione alla nebbia e al traffico aereo 3) allaccia le cinture anche se sei su…una scopa!!!

Mi raccomando: ci vediamo il pomeriggio del 5 Gennaio per i preparativi, per dividerci le zone e per la consueta revisione della scopa dal meccanico…poi attacchiamo a lavorare a mezzanotte in punto, avvisa anche le altre!

Stavo pensando…tra poco è la Befana!!! Che ne dici di metterti a dieta? Non vorrai rimanere incastrata nel camino, vero?!

Se la befana vedendoti dovesse buttarsi ai tuoi piedi e cominciare a piangere… capiscila ha paura che le freghi il posto di lavoro!

Ho chiesto a Dio l’erba e m’ha dato un prato. Ho chiesto un po’ d’acqua e m’ha dato il mare, gli ho chiesto di parlare con la befana e m’ha dato il tuo numero!

Ho letto sul giornale che Babbo Natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la befana. Quindi o mi dai il doppio, o gli dico dove sei!

Questi sono alcuni degli sms e delle frasi da inviare il giorno della Befana o da postare sui social network. Li manderete alle vostre amiche?

Immagini divertenti per la Befana

Una serie di immagini che abbiamo creato per voi