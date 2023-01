Il figlio di Briatore ed Elisabetta Gregoraci diventa stilista a 12 anni

Che orgoglio per Flavio Briatore e che sicurezza per Nathan Falco stilista a soli 12 anni

Felice Elisabetta Gregoraci e ancora di più Flavio Briatore perché il figlio, Nathan Falco, è stilista a soli 12 anni. Sarà un successo o no la collezione del giovanissimo erede di Briatore lo scopriremo in seguito ma per il momento oltre alla capsule collection ci sono anche le immagini di Nathan Flaco al Pitti Uomo. E’ l’imprenditore 72enne a mostrare con orgoglio che suo figlio desidera seguire le sue orme. Su questo avevamo pochi dubbi ma il piccolo Briatore a Firenze ha già mostrato grande sicurezza, per nulla intimorito dalla presenza della stampa, lui a giornalisti e fotografi è abituato da sempre. A Firenze padre e figlio hanno presentato la loro capsule collection FB Privé in collaborazione con Suns, che è un famoso brand di abbigliamento casual. A Firenze per l’evento era presente anche Elisabetta Gregoraci ma come testimonial di un altro brand.

Elisabetta Gregoraci abbraccia il figlio al Pitti ma non dice nulla sulla sua collezione

Un saluto alla mamma ma Nathan Falco questa volta posa accanto al padre, con lui tutto il tempo. In questo progetto non sembra ci sia mamma Elisabetta, impegnata anche a studiare per una cosa importante che non svela.

I capi che i Briatore hanno pensato sono comodi, quelli necessari per viaggiare senza stress ma è l’imprenditore a spiegare a Today: “A Nathan la moda piace ma logicamente un certo tipo di moda. Quindi quando abbiamo deciso di fare questa collaborazione con l’azienda abbiamo studiato i materiali insieme e deciso cosa fare. Lo scopo è quello di viaggiare leggeri. Tutti noi in base alla destinazione riempiamo lo zainetto con ciò che è più giusto, la mia idea è che per una vacanza di cinque giorni uno zaino deve bastare e la nostra capsule è pensata proprio per occupare poco spazio e non prendere pieghe: quindi è perfetta per chi viaggia molto”.