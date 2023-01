Kate Middleton, preoccupazione per il suo peso: ricoverata d’urgenza?

C'è preoccupazione per Kate Middleton, per il suo peso. Dicono sia stata ricoverata d'urgenza

Tra una preoccupazione e l’altra per la royal family inglese arriva anche quella per il peso di Kate Middleton. Dicono che sia troppo magra e che sia stata ricoverata d’urgenza. Quanto pesa Kate Middleton? Davvero la moglie del principe William d’Inghilterra è stata ricoverata d’urgenza in clinica? Al momento non c’è niente di ufficiale ed è difficile che arrivi una conferma, ci pensa invece il gossip a rivelare quando pesa Kate Middleton. E’ sempre stata molto magra ma dopo tre gravidanze la sua perdita di peso è sempre stata oggetto di attenzione da parte di molti e questa volta sembra che sia scattato l’allarme. A riferirlo è la rivista Neue Post che parla addirittura di un vero problema che avrebbe allarmato tutti a Palazzo Reale. C’è infatti chi addirittura ipotizza dei disturbi alimentati ma al momento sono solo chiacchiere, anche se è sotto gli occhi di tutti che Kate Middleton è molto magra. Lo è ancora di più dopo i dispiaceri che riguardano Harry e Meghan Markle?

Quanto pesa Kate Middleton?

La futura regina d’Inghilterra è alta 1,75 metri e i bene informati dicono che peserebbe appena 47 chili. Davvero pochi ma lei è sempre stata magra. La rivista che ne parla e che lancia l’allarme racconta però di vera preoccupazione e che addirittura per il suo peso Kate Middleton sarebbe stata ricoverata d’urgenza. Questa non è la prima volta che la stampa si occupa delle sue misure, del suo peso. Non c’è nessuna ufficialità sulla notizia ma le voci continuano a girare.



William e Kate Middleton sono da sempre i più amati dai sudditi inglesi, restano alti nel gradimento anche dopo Spare. Lo riporta il Telegraph spiegando che è ovvio che la coppia reale abbia perso un po’ di consensi ma niente di grave: “William ha perso ben 8 punti di consenso, e sua moglie, la ‘perfettissima’ Kate, 7“. William ha ugualmente un gradimento del 61%, Kate del 60% mentre Re Carlo dopo Spare ha perso 3 punti e oggi è valutato favorevolmente dal 51% dei britannici. Per la regina consorte Camilla, dipinta nel memoriale come la matrigna cattiva, resta il suo 38% di voti a favore.