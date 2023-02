Tra Fedez e Selvaggia Lucarelli c’è un novo scontro, questa volta per le uova di Pasqua volano stracci

Perché Selvaggia Lucarelli accusa Fedez sulle uova di Pasqua e la relativa beneficenza? Botta e risposta da paura

Selvaggia Lucarelli è tornata all’attacco contro Fedez, è un po’ quello che è accaduto per il pandoro e la beneficenza di Chiara Ferragni. Questa volta però è il rapper a mettere la sua immagine sulle uova di Pasqua, uova che non farebbero felici solo i bambini in attesa del cioccolato e della sorpresa ma anche i bambini meno fortunati, quelli di cui si occupa anche la fondazione di Fedez grazie alla collaborazione con l’associazione Tog, rivolta a bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi. Cosa c’è di sbagliato questa volta? Selvaggia Lucarelli ha indagato a modo suo, da giornalista, e della beneficenza di Fedez legate all’uovo di Pasqua dice che si tratta di una operazione commerciale con una spruzzata di beneficenza. Attraverso le storie di Instagram e l’articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano la Lucarelli fa sapere che Fedez ci guadagna.

Perché Selvaggia Lucarelli accusa Fedez?

C’è chi parla di vera ossessione ormai di Selvaggia Lucarelli nei confronti dei Ferragnez. Lei non si ferma e accusa: “Si tratta di un’operazione commerciale con una spruzzata di beneficenza: Fedez guadagna dalla vendita della licenza, Walcor più vende uova e più guadagna. La beneficenza è una cifra fissa versata da Walcor di cui non conosciamo neppure l’entità”.

Fedez ancora una volta risponde: “Cara Selvaggia Lucarelli la tua ossessione nei miei confronti ti ha fatto fare un passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, che poi è il tuo ex datore di lavoro, quando io faccio beneficenza per un’associazione che si chiama Tog per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi. Ti ringrazio perché mi dai l’opportunità per spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua e non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino all’altro giorno lavorando per il suo giornale”.

Inizia una sorta di botta e risposta sui social ma vi anticipiamo che alla fine nessuno dei due fa un passo indietro. Fedez prosegue: “Io con la beneficenza fatta per Tog sono riuscito a raccogliere oltre mezzo milione di euro in un anno e vi racconto come doneremo i soldi. L’azienda Walcor ha dato un anticipo delle vendite dell’uovo e le ha date alla fondazione Fedez che donerà altri soldi” aggiunge l’uscita di un comunicato per spiegare tutto in trasparenza ma è un’azione che a Selvaggia Lucarelli sembra solo furba, perché arriva solo dopo le sue accuse.

Fedez fa notare a tutti che la giornalista avrebbe potuto magari chiedere a lui, alla fondazione, la percentuale che darà in beneficenza, avrebbe così evitato tutto questo. Immediata la replica della Lucarelli che ricorda al rapper che per un anno ha ricevuto lo stipendio da Carlo De Benedetti che ringrazia, quindi, nessuna donazione: “Ti vedo confuso… Proporrei per il futuro semplicemente di non abbinare la tua immagine e la parola beneficenza a operazioni commerciali spiegate per niente o male ai consumatori – volano parole pesanti – Esistono molti modi per fare beneficenza, questo è profondamente ambiguo e paraculo. La mia vera ossessione è la beneficenza usata per fini personali, tu sei l’ossessione di te stesso”.

Fedez rimarca la sua buona fede ma ricorda alla sua nemica che è diventata famosa per essere stata la prima a parlare e divulgare il video hot di Belen. Selvaggia ne è consapevole ma questa è roba del passato e controbatte che se volesse potrebbe tirare fuori tutto il passato del rapper ma bisogna andare avanti e aggiornarsi.

L’ufficio stampa di Fedez chiarisce: “Fedez ha già deciso di devolvere, tramite la Fondazione Fedez, al medesimo progetto degli Amici di TOG un importo pari a quello devoluto da Walcor, nonché il 10% dell’ulteriore e maggiore importo che perverrà a suo favore dalla vendita del prodotto Walcor”.

Un battibecco che non si fermerà di certo qui, ci sarà sempre un modo per attaccare e rispondere allo stesso modo.