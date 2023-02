Lino Banfi immagina Maurizio Costanzo e sua moglie Lucia insieme e cosa le ha detto

L'ultimo saluto di Lino Banfi a Maurizio Costanzo, c'era anche lui a pochi giorni dalla morte di Lucia

Al Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo c’erano anche Rosanna e Lino Banfi. A pochi giorni dalla morte di Lucia, l’adorata moglie di Lini Banfi, loro due erano lì con gli occhi e il cuore ancora pieni di dolore dopo anni di sofferenze, ma dovevano esserci. Sono arrivati nel pomeriggio al Campidoglio e Lino Banfi ha voluto legare la morte della moglie a quella di Maurizio Costanzo. Adesso li immagina insieme ma ha strappato un tenero sorriso a tutti parlando della galanteria di Costanza, della sua scelta di avere fatto passare prima Lucia. L’attore pugliese ha cercato quel velo di leggerezza che ha anche motivato, perché non si può far piangere tutti e non si può sempre piangere. Una forza incredibile che nasconde il dolore per sua moglie Lucia, il dispiacere immenso per la scomparsa di Costanzo.

L’affetto di Lino Banfi nei confronti di Maurizio Costanzo

Non si è negato ai microfoni dei giornalisti nemmeno dopo i funerali di sua moglie e oggi dopo avere detto addio a Costanzo ha ricordato un loro vecchio sketch. Erano gli anni ’90 e fecero un video insieme, parlavano della morte, fingevano di essere vecchi e Maurizio gli diceva: “Lino, tu morirai prima di me perché hai due anni in più” e io rispondevo: ‘E chi l’ha detto?’. Poi parlavamo di altri nostri coetanei come Baudo e altri”. Strappa un sorriso Lino perché altrimenti piangono tutti, perché stanno andando via tutti, uno dopo l’altro.

“Come è strano il destino: in questi giorni è morta anche mia moglie, ci sono stai i suoi funerali l’altro ieri e io scherzosamente e sempre per fare il comico, perché altrimenti piangiamo sempre tutti, ho detto ‘Si vede che sono morti quasi contemporaneamente, Maurizio e mia moglie’, e Maurizio con la galanteria che lo distingueva avrà detto: ‘Lucia, dopo de te’ e ha fatto passare prima mia moglie, mentre lui l’ha fatto dopo due giorni. E quindi lo salutiamo, staranno insieme adesso”.

Dolcissimo il nonno d’Italia, è così che Papa Francesco lo chiama, è così che si è rivolto a lui nella lettera di conforto che gli ha inviato. Lettera letta in chiesa durante i funerali di Lucia. Domani ci saranno i funerali di Maurizio Costanzo, è strano sapere che non c’è più ma forse è davvero come dice Lino Banfi: adesso sono tutti insieme.