Cristian Gallella al funerale di Costanzo: a Maria de Filippi deve tutto

A Maria de Filippi, Cristian Gallella deve tutto: oggi a Roma, per l'ultimo addio a Maurizio Costanzo

A Maria de Filippi deve tutto Cristian Gallella. Il grande successo, la fama. E’ stato uno degli storici tronisti di Uomini e Donne e oggi, è arrivato a Roma, per dare il suo addio a Maurizio Costanzo e per essere presente anche per la conduttrice di Canale 5, che tanto gli ha dato. Prima corteggiatore, poi tronista, Maria l’ha fatta penare. Ne ha combinate di cotte e di crude Cristian, che poi in quello studio, nello studio di Uomini e Donne, un giorno all’improvviso scelte Tara Gabrieletto, che diventò sua moglie e compagna di vita. E poi Temptation Island, L’isola dei famosi…Se Cristian Gallella ha fatto tanto nel mondo della tv, lo deve senza nessun dubbio a Maria e a Lele Mora, il suo manager, con il quale oggi è arrivato a Roma, per l’ultimo saluto a Maurizio. Forse non tutti lo hanno riconosciuto, ma Cristina è arrivato pochi minuti prima che il funerale di Maurizio Costanzo iniziasse, propri in compagnia di Lele Mora. E accanto a lui si è seduto in chiesa.

Non abbiamo notato molti altri protagonisti dei programmi di Maria de Filippi, personaggi che lei ha creato, ai quali lei ha dato tanto. Cristian però c’era e la sua presenza si è notata. In questi giorni, tutte le persone che sono passate per lo studio di Uomini e Donne, per quello di Amici o degli altri programmi legati al mondo di Maria de Filippi, hanno speso parole piene d’amore per la conduttrice. E c’è chi ha pensato di fare anche un gesto diverso, quello di esserci. C’è chi magari si è messo di lato, chi ha cercato di non comparire, chi non è stato inquadrato.

C’è anche chi da lontano ha mandato un pensiero speciale, chi ha preferito essere vicino a Maria in modo diverso. Ogni persona in questi casi, si comporta nel modo che ritiene più opportuno. Non è certo in questi contesti, che si può e si deve giudicare le scelte del prossimo.