Edoardo Donnamaria commenta il pancione di Aurora Ramazzotti ma la battuta non piace a tutti

Il commento di Edoardo Donnamaria al pancione di Aurora Ramazzotti nella foto con Tommaso Zorzi non è piaciuto a tutti

Una battuta innocente o sono parole che Edoardo Donnamaria avrebbe potuto evitare commentando il pancione di Aurora Ramazzotti? A molti il commento di Edoardo Donnamaria alla foto di Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi non è piaciuto. C’è chi gli ha fatto notare che quelle sono battute da non fare ad una quasi mamma e chi ha difeso l’ormai ex vippone dicendo che la sua non è stata mancanza di tatto perché magari è un caro amico di Aurora e di Tommaso. E’ Zorzi ad avere pubblicato la foto della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nelle sue ultime settimane di gravidanza. La futura mamma è bellissima, il pancione è enorme, lo dice anche lei già da settimane e in modo dolcissimo anche Michelle le ha fatto notare che è un vero spettacolo. Le parole di Edoardo Donnamaria invece hanno infastidito più di una persona.

“Ma n’è che sono due’” questa la frase di Donnamaria che non è piaciuta. Aurora non ha ancora risposto e anche Zorzi sembra più impegnato in altro. “Zio non vede l’ora di conoscerti” è il dolce commento di Zorzi alla foto con la sua amica del cuore.

Lasciando da parte gli assurdi insulti nei confronti di Edoardo, quelli non sono mai degni di essere riportati, al volto di Forum c’è chi ha provato a spiegarli: “sicuramente sarà stata una battuta innocente senza cattiveria, però parecchie persone usano la cattiveria e parecchie donne ci restano male. Gemelli=pancia grande… Lo disse anche a me una signora che manco conoscevo, e ti assicuro che lo scopo era dire che ero grassa!! Comunque per delicatezza non si dice..”.

“Ma no dai non esageriamo. Innanzitutto è un amico di Aurora, quindi il problema non esiste! Non gliel’ha detto uno sconosciuto qualunque. Ha la pancia enorme e quindi ha chiesto se fossero due!” c’è chi lo giustifica evitando di fare per ogni parola un processo.

C’è anche chi commenta chiedendo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip se arriverà presto un piccolo Donnalisi. Intanto, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più innamorati, proseguono la loro storia d’amore nella vita reale.