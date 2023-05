Naike Rivelli mostra le cicatrici, pubblica il video dopo il delicato intervento al seno

Dopo il doloroso e delicato intervento al seno Naike Rivelli mostra le cicatrici in un video. Come sta adesso?

Naike Rivelli ha fatto la ricostruzione al seno e questo porta ad una conclusione immediata, che la figlia di Ornella Muti ha dovuto rimuovere magari un nodulo pericoloso. Naike Rivelli solo oggi ha pubblicato il video prima e dopo il delicato e doloroso intervento mentre a chi le chiede cosa è successo risponde che è una storia lunga.

Due giorni fa il primo grazie di Naike Rivelli a chi l’ha operata, a chi si è preso cura di lei, a chi ha fatto in modo di renderla il più serena possibile. Aveva paura, era così terrorizzata da ridere per la tensione ma con accanto le persone a lei più care, prima tra tutte come sempre mamma Ornella Muti.

Come sta Naike Rivelli dopo l’intervento al seno?

Sta bene, è andato tutto benissimo, adesso che è tornata a casa e ha messo insieme le immagini mostra il video che svela quanto fosse terrorizzata. Una settimana fa Naike ha condiviso con la sua mamma un post contro il cancro ma oggi non dice nulla se non la raccomandazione che rivolge a tutte le donne di controllarsi, di fare prevenzione, perché la prevenzione salva la vita.

Grazie dottor Silvio Smeriglia. Grazie universo. Grazie mamma. Sono così grata che non trovo le parole giuste per esprimermi. Un consiglio a tutte le donne, controllatevi sempre e regolarmente il seno.

Naike si è affidata alla Smeriglia Clinic del dottor Silvio Smeriglia, posa con lui per dirgli grazie. Mostra le cicatrici al seno insieme a tutte le sue emozioni prima e dopo l’operazione.

In molti nei commenti le chiedono cosa è successo ma Naike non risponde, le sembra di avere già detto tutto nel video, di avere già mostrato abbastanza. In tante le fanno gli auguri che si rimetta presto. C’è chi ha vissuto il suo stesso percorso e chi invece non riesce a capire come faccia a mostrarsi così anche quando c’è un problema di salute.

Critiche per Naike Rivelli

C’è chi la trova fuori luogo e parla di dignità che dovrebbe avere ma che non mostra in un ospedale. Cosa ha fatto di strano? Ha mostrato i seni con due evidenti cicatrici, la paura, la prevenzione che le ha salvato la vita. Se tutto questo è la realtà di molte donne perché Naike Rivelli non dovrebbe mostrarla.

C’è chi invece pensa che abbia solo fatto un intervento di chirurgia estetica, che abbia dovuto togliere le protesi ma lei ripete la sua raccomandazione.

Un consiglio a tutte le donne, controllatevi sempre e regolarmente il seno.

