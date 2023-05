“Giorgia Meloni mi piace” le parole di Arisa sulla premier mandano i social in crash: altro che Confessione

Le parole di Arisa su Giorgia Meloni confondono e fanno esplodere una polemica sui social: ecco che cosa sta succedendo

Era prevedibile che succedesse, ed è successo. Dopo che questo pomeriggio Il fatto quotidiano ha pubblicato un articolo con alcune delle anticipazioni relative a quello che Arisa ha detto nella puntata de La confessione, che torna oggi sul Nove, i suoi fan ma non solo, hanno commentato le sue dichiarazioni in modo molto aspro. Le parole di Arisa, non sono piaciute a molti. Ma che cosa ha detto la cantante?

Intervistata da Peter Gomez, la cantante ha parlato in questi termini della presidente del consiglio:

Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Le sue idee sui diritti Lgbtq+? Non sono aperte, ma se certe cose le vengono spiegate con pazienza e amore, può portarci ad alti livelli

Quindi alla presidente del Consiglio, bisognerebbe spiegare con amore e con pazienza delle cose, dice Arisa…La coach di Amici, cercherà di spiegare meglio quello che è il suo punto di vista nel corso dell‘intervista che andrà in onda questa sera in seconda serata sul Nove. Ma nel frattempo, dopo le prime anticipazioni date dal Fatto quotidiano, sui social è esploso il caos e ovviamente si è accesa una polemica.

Arisa tra l’altro, rispondendo a Gomez, ha messo le mani avanti, spiegando che le era già successo in passato di parlare bene di Giorgia Meloni a Le Iene e i suoi amici le avevano detto che aveva sbagliato, che questa cosa non sarebbe andata a suo favore. E a giudicare da quello che sta succedendo in questi minuti sui social, non avevano poi così torto.

Ma che cos’altro ha detto Arisa in questa intervista?

Arisa si è definita un’entusiasta sostenitrice della presidente del Consiglio e, anche se teme che questa sua convinzione le andrà “sicuramente contro” perché qualcuno potrebbe additarla “come fascista”.

Il conduttore de La confessione, le ha fatto notare che potrebbe essere legittimo apprezzare “chiunque si presenti in Parlamento, che sia al governo o all’opposizione”, dall’altra parte “il punto della contraddizione che si potrebbe sollevare è quello rispetto ai diritti LGBTQ+, nel senso che le posizioni di Giorgia Meloni, per usare un eufemismo, non sono troppo aperte“.

Sui social molti hanno ricordato che Arisa nel 2021 è stata madrina del Gay Pride di Napoli e che anche per questo, non si aspettavano quelle parole da parte della cantante. Si legge sul Fatto:

Arisa sembra essere convinta che la leader di Fratelli d’Italia si comporti “come una mamma molto severa e molto spaventata. Una mamma che non ha un solo figlio, ma tre o quattro. Allora bisogna che lei faccia delle cose che vadano bene per tutti e quattro i figli, anche se a volte sembra a uno di loro che agisca in maniera poco…”.

Arisa si è detta inoltre convinta che se i media raccontassero anche in modo diverso il mondo LGBTQ+ e che non si pensasse che di questo mondo fanno parte solo delle macchiette, allora molti smetterebbero di spaventarsi.

Adesso faremo il Pride a Roma il 10 e poi lo faremo anche a Milano il 24 giugno e io vorrei cercare di ampliare un po’ la rappresentanza che abbiamo, anche per quanto riguarda i media della comunità LGBTQ+, che non è fatta solo di macchiette, di cose un po’ oscene, plateali, ma che è fatta di gente normalissima

Tornando a Giorgia Meloni ha concluso:

Mi piacerebbe che le persone avessero la pazienza e l’amore di spiegargliele queste cose, di fargliele capire perché lei è una tipa che veramente ci può portare ad alti livelli, perché ha molta cazzimma. A noi ci serve qualcuno che ha cazzimma e che sta dalla nostra parte.

Le parole di Arisa a La confessione generano il caos sui social

Come Arisa immaginava, le sue parole, non sono piaciute molti e infatti sui social, l’argomento è diventato virale.