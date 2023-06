Delirio Pupo, si paragona all’assassino di Giulia: “Sono stressato ma non voglio uccidere nessuno”

Sembra quasi difficile da credere ma Pupo, ha inviato a Dagospia una lettera nella quale si paragona ad Alessandro Impagnatiello, l’uomo che ha ucciso Giulia Tramontano, la sua compagna incinta al settimo mese di gravidanza. Viene difficile da credere ma lo ha fatto davvero.

“Anche io, come Alessandro Impagnatiello, sono un po’ stressato dalla gestione di due rapporti sentimentali che durano da trentacinque anni” inizia così la lettera che è stata pubblicata su Dagospia.

E ancora: “Ma voglio tranquillizzare tutti e soprattutto le mie due donne, mia moglie Anna e la mia compagna Patricia, non ho intenzione di uccidere nessuno”. Le parole di Pupo da ore, fanno letteralmente divampare una discussione sui social, di quelle che sono destinate a portare non molte cose buone…

Il cantante ha scritto:

Questa vicenda non è solo la tragedia che coinvolge due povere famiglie, ma è il dramma di una generazione di ragazzi che non sanno più sopportare niente. È il risultato del vuoto e dell’ ipocrisia della società in cui viviamo. Un contesto folle ed assurdo in cui il vero e il falso si sono mischiati al punto da non poterli più distinguere. C’è chi sbraita e urla che bisogna urgentemente trovare una soluzione, affinché fatti del genere non accadano più. Ma in che mondo vivono questi? È come dire che non ci devono essere più le guerre e che le persone devono smettere di odiarsi e di ammazzarsi fra di loro! Che c*zzo vuole dire?