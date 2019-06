Aurora Ramazzotti bellissima in bikini è più che soddisfatta dopo tanto sport (Foto)

Aurora Ramazzotti è in vacanza a Mykonos con le amiche più care e con il suo fidanzato e nella valigia tanti bikini e lei meravigliosa si prende qualche rivincita (foto). E’ sempre stata bellissima la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ma questa estate lo è di più, grazie allo sport ha trasformato il suo fisico, tonicità e forme perfette sono parte della sua soddisfazione. Dal divano alla palestra e in un attimo i suoi pensieri e la sua vita si sono trasformati. Era pigrissima e adesso non la ferma più nessuno. I cattivelli di sempre provino adesso a fare un confronto con mamma Michelle, impossibile sono meravigliose entrambe. Tra loro due ovviamente non c’è mai stata nessuna competizione, “bravi” gli altri a dare ogni estate il voto al lato b di una e dell’altra, adesso il massimo dei voti c’è anche per Aurora Ramazzotti. Lo sport dovrebbe essere l’alleato di tutti, uomini e donne, mente sana in corpo sano ripete spesso Aury sul suo profilo social mostrando le foto dei suoi allenamenti. Un invito a tutti, soprattutto alle donne ad iniziare, ad alzarsi dal divano perché non è mai troppo tardi.

AURORA RAMAZZOTTI IN VACANZA CON LE AMICHE E IL FIDANZATO

Certo lei è giovanissima e ottenere un fisico da modella è stato semplice e questa estate a Mykonos si gode il frutto del sudore. Qualche giorno in vacanza con Sara Daniele e con un’altra carissima amica, un vero spettacolo tutte e tre insieme ma non sono sole, con loro anche i maschietti e primo tra tutti Goffredo Cerza. L’amore tra Aurora e Goffredo procede orami da tempo mentre la Hunziker attende di diventare nonna.

Chissà se la giovane Ramazzotti ha convinto con qualcuno con queste foto ad alzarsi davvero dal divano e provare ad allenarsi. Bikini bianco, bikini nero e anche lei è ormai una influencer,