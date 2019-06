Cristiano Ronaldo che lusso sullo yacht con la sua famiglia dopo aver lasciato una mancia record in un resort (Foto)

Una mancia di 20 mila euro, è quanto ha donato Cristiano Ronaldo ai dipendenti di un resort in Grecia per ringraziarli della vacanza, del relax, della protezione da occhi indiscreti di cui lui e la sua famiglia hanno goduto (foto). Non c’è dubbio che Ronaldo sia molto generoso, così come non c’è dubbio che le sue vacanze extra lusso generino molta invidia. Per gli juventini e a chi apprezza il suo vero talento e non solo, tutto questo non può che generare invece ammirazione. Qualcuno aggiunge che l’attaccante bianconero ostenti troppo, per altri merita di godersi tutto questo. Non c’è dubbio che Cristiano Ronaldo sia un vero campione, lui non smette di allenarsi, non smette mai di fare attenzione a ciò che mangia. Più persone hanno raccontato che è difficile che a cena assaggi cose diverse dal pollo con l’insalata e il pranzo non è certo molto diverso. E’ sul suo profilo Instagram che ha pubblicato le foto mostrando parte dello yacht noleggiato per questa estate 2019.

LE VACANZE DI CRISTIANO RONALDO TRA GRECIA E SUPER YACHT

Dopo il resort in Grecia il gioiellino lungo ben 46 metri. C’è tutta la famiglia con lui che ha voluto un lungo scivolo con cui si diverte con gli amici e il suo primogenito Cristiano jr. Ronaldo ha noleggiato lo yacht per navigare al largo della Francia e sulla lussuosa imbarcazione sembra abbia anche incontrato Maurizio Sarri, il nuovo allenatore della Juve.

Favolosa la Costa Azzurra ma con il gigantesco yacht è tutto ancora più bello. Si gode ogni istante e mostra gli scatti ai suoi follower che non possono che apprezzare. Calcio e famiglia, non c’è altro nella sua vita, non mancano gli allenamenti giornalieri, non mancano le coccole e il tempo trascorso con i suoi quattro figli. Ovviamente con loro c’è sempre la bellissima Georgina Rodriguez.