Ilary Blasi è un vero spettacolo col costume intero a Ibiza e con tutta la famiglia (Foto)

Fisico come sempre mozzafiato per Ilary Blasi che in vacanza a Ibiza con tutta la famiglia si gode sole e mare, divertimento e coccole con Francesco Totti e i loro tre figli (foto). Come ogni estate anche questa volta Ilary Blasi mette in mostra i suoi costumi, sfila anche senza volerlo e il costume intero blu è da 10 e lode. Merito dell’attività fisica, merito di qualche ritocco ma il risultato è un vero spettacolo. Nella foto pubblicata su Instagram da Totti c’è tutto l’amore possibile unito a tanta bellezza, le sue tre donne, per lui le più belle del mondo, e non poteva fare dichiarazione d’amore più tenera. Sono la coppia più glam di questa estate appena iniziata, tutti insieme sono la famiglia da ammirare, nonostante l’ex capitano non sia al massimo del suo umore. Ibiza a fine giugno è perfetta, non ancora troppo affollata, poi di certo si sposteranno altrove tutti insieme. Adesso è tempo di dedicarsi al relax, ai figli, alla famiglia e alla tintarella perfetta.

ILARY BLASI IN COSTUME QUESTA ESTATE 2019 E’ PERFETTA

Bellissimo il costume intero scelto dalla showgirl e conduttrice, lei è sempre al top e aggiunge al suo look un foulard che le protegge in parte i capelli e che lascia scoperto tutto il viso. Immancabili gli occhiali scuri per proteggere non solo gli occhi ma anche lo sguardo. Anche la piccola Isabel non rinuncia agli occhiali sa sole e non c’è dubbio che Chanel sia bella come la sua mamma.

Francesco Totti non perde occasioni per giocare con le sue bambine e lascia tranquilla Ilary che sembra avere un po’ il musco lungo. Preoccupazioni di lavoro anche per lei come per il suo Francesco? Non dice niente, non parla nemmeno dei pettegolezzi che insistono su un rapporto non da amiche tra lei e Sarah Felberbaum , la moglie di Daniele De Rossi. Attendiamo il seguito, intanto buon relax sotto l’ombrellone, per chi può.