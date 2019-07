Antonella Clerici bellissima nel giardino di casa e tra i ricordi di Sanremo (Foto)

Un altro libro da leggere, un abito delizioso in uno dei suoi colori preferiti, Antonella Clerici è seduta sul prato davanti casa, è nel suo giardino che guarda il bosco, il suo nuovo meraviglioso nido (foto). Argo è l’amatissimo cane arrivato in casa quando era ancora a Roma, quando c’era ancora il dolce Oliver; è il cane che la Clerici ha regalato a Vittorio Garrone, è il cane di famiglia, bellissimo. Una tazza di mirtilli in mano, i raggi del sole che illuminano tutto e lei bellissima in uno scatto della figlia del suo compagno. Tutto questo parla di serenità ed è la scelta migliore che Antonella Clerici abbia fatto. Dopo essere stata esclusa dai palinsesti Rai, senza un programma a cui lavorare, la conduttrice sorride come ha sempre fatto. In passato avrebbe tirato fuori una bella polemica, oggi ha imparato a volare alto e a dire i suoi pensieri senza esagerare perché consapevole di tutto. Il suo pubblico è dalla sua parte ed è la vittoria più grande ma poi è lei stessa a mostrare sul suo profilo social anche qualche ricordo del passato, in tv, alcuni dei suoi successi, il suo primo festival di Sanremo.

ANTONELLA CLERICI TRA PRESENTE E PASSATO LE SUE FOTO SU INSTAGRAM

Bellissima nel suo indimenticabile abito rosa, esagerato, unico, quello che solo lei poteva indossare con tutta l’allegria e la consapevolezza di essere ingombrante. Era il Sanremo con Paolo Bonolis, non era ancora mamma di Maelle, poi arrivò il festival condotto da sola, entrambi due grandi successi.

Ed è di successo e risate che parla postando la foto accanto a Bonolis mente scende le famose scale. Si mormora che potrebbe esserci spazio per lei al prossimo festival della canzone italiana, che con Amadeus sarebbe un’altra coppia perfetta. Noi come sempre attendiamo il seguito.

Antonella Clerici bellissima nel giardino di casa e tra i ricordi di Sanremo (Foto) ultima modifica: da