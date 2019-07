Ilary Blasi sceglie il giallo per il matrimonio di sua sorella e documenta tutto sui social (FOTO)

Un giorno di grande felicità per la famiglia Blasi! Oggi Silvia, la sorella più grande di Ilary, si è sposata e la conduttrice ha postato sui social tutte le immagini di questo giorno speciale. Una giornata sicuramente ricca di emozioni per la famiglia di Ilary Blasi e la conduttrice ha scelto di mostrare sua sorella in abito da sposa ma anche il look che lei stessa ha sfoggiato per il matrimonio di Silvia. Bella come sempre, Ilary ha indossato un abito molto particolare, sia per colore che per stile. Si tratta di un due pezzi formato da pantaloni e top, per molti un po’ troppo eccessivo visto che si trattava di un matrimonio in chiesa. La Blasi, come potrete vedere dalla gallery che vi mostriamo infatti, aveva il ventre leggermente scoperto e anche la schiena. E si sa che per un matrimonio in chiesa, occorre fare attenzione a quello che si vede!

ILARY BLASI SCEGLIE IL GIALLO PER IL MATRIMONIO DI SUA SORELLA SILVIA

Anche la sposa ha osato con un abito bellissimo ma audace. Silvia dopo anni di fidanzamento ha detto si al suo storico compagno, Ivan. La Blasi per l’occasione è stata la testimone della sposa. Nessun abito lungo, nessuna gonna voluminosa ma pantaloni e top per Ilary che probabilmente non ha voluto in nessun modo oscurare sua sorella. Una scelta sicuramente da condividere.

Al fianco di Ilary anche Melory, la sorella più piccolina di casa. Silvia ha scelto proprio Melory e e Ilary come testimoni. E ovviamente al fianco della conduttrice non poteva mancare Francesco Totti, elegantissimo per l’occasione.

In questa giornata così speciale Ilary ha documentato tutto sui social: dall’arrivo della sposa in chiesa al lancio del riso facendo i suoi migliori auguri a Silvia e Ivan e sperando che questo grande amore possa durare per sempre.

