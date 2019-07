La dolce dedica di Ilary Blasi per sua sorella Silvia nel giorno del matrimonio (FOTO)

Ha deciso di documentare ogni momento di questa giornata postando sui social tanti video e diverse foto. Ilary Blasi era davvero molto felice di festeggiare insieme alla sua famiglia il matrimonio di Silvia. Ieri, 19 luglio 2019, a Roma, la sorella più grande di Ilary si è sposata. E la conduttrice, che ormai è sempre più attiva sui social, ha deciso di rendere partecipi tutti i suoi fans e non solo, di quello che stava vivendo insieme alle persone a lei care. E non è mancata anche una dolcissima dedica fatta proprio da Ilary a sua sorella Silvia che ieri ha sposato il suo storico fidanzato Ivan.

LA DOLCE DEDICA DI ILARY BLASI PER SUA SORELLA SILVIA NEL GIORNO DEL MATRIMONIO

Queste le dolcissime parole di Ilary sui social

19.07.19. Mancavi solo tu per raggiungere l’ en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta.Tu che sei la più grande di NOI e lo dimostri in tutto quello che fai .A te Silvia io auguro di sorridere sempre proprio come fai in questa foto❤️❤️❤️ti voglio bene sorella mia

Silvia era davvero bellissima e raggiante nel giorno del suo matrimonio come abbiamo visto dalle tante foto che Ilary ha pubblicato sul suo profilo instagram.

GLI SCATTI DAL MATRIMONIO DI SILVIA BLASI: ECCO LE FOTO PUBBLICATE DA ILARY

Ed ecco alcune immagini che la stessa Ilary ha postato sui social nel corso della giornata

Non sono mancate però anche in questo caso le critiche, del resto ci sono sempre i cattivoni della situazione. Nel mirino dei criticoni questa volta ci è finita Ilary che, per molti, non indossava un abito adatto a una cerimonia in chiesa. La scelta dei pantaloni a vita altissima e del top che lasciava vedere le spalle e il ventre, a quanto pare, per molti non era adatta a una cerimonia in chiesa. A Ilary però a quanto pare questo look è piaciuto!

La dolce dedica di Ilary Blasi per sua sorella Silvia nel giorno del matrimonio (FOTO) ultima modifica: da