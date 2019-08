Bianca Guaccero bellissima anche con il costume intero è felice e sorridente: per lei c’è una grossa novità

Estate al bacio anche quella che sta vivendo Bianca Guaccero che si gode le vacanze in compagnia della sua bambina ma non solo! Qualche giorno fa vi avevamo annunciato che per la conduttrice di Rai 2 c’era stata una notizia non troppo bella, relativa a Detto Fatto. Il programma di Rai 2 infatti andrà in onda con una puntata in meno alla settimana ma a quanto pare il motivo sarebbe legato a una novità clamorosa per la conduttrice pugliese. Pare infatti che quest’anno Detto Fatto andrà in onda sempre in diretta per questo è stato necessario tagliare la puntata del venerdì. La Guaccero infatti non sarebbe potuta andare in onda in diretta al venerdì in quanto dovrebbe, e usiamo il condizionale che è d’obbligo in questi casi, essere impegnata con altro. In particolare con le prove dello show del sabato sera di Rai 1 che, secondo Davidemaggio.it, sarà affidato proprio a lei. Al momento non ci sono molte indiscrezioni relative a quello che potrebbe succedere nella prossima stagione televisiva e non sappiamo neppure quale sarà questo programma che la Guaccero dovrebbe condurre ( probabilmente al fianco di un altro collega o un’altra collega, si sa davvero pochissimo in merito).

Ma una cosa è certa: la Guaccero si mostra felicissima sui social, probabilmente serena perchè sa che anche nella prossima stagione televisiva la Rai punterà su di lei.

BIANCA GUACCERO SI GODE QUALCHE GIORNO DI RELAX PRIMA DI TORNARE A LAVORO

Sicuramente un’ottima scelta visto che, come abbiamo ribadito in più occasioni, la conduttrice di Detto Fatto è stata una delle poche rivelazioni nel panorama di questa ultima stagione televisiva. Per cui le auguriamo davvero di poter fare un altro salto di qualità.

E intanto vi mostriamo le ultime foto dalle vacanze, qualche giorno di meritato relax prima di tornare a Milano per lavorare!

E adesso aspettiamo le news in merito a questo programma del sabato sera che la Rai avrebbe deciso di affidare a Bianca, di che cosa si tratterà?

Bianca Guaccero bellissima anche con il costume intero è felice e sorridente: per lei c’è una grossa novità ultima modifica: da