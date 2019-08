L’estate della rinascita di Pamela Prati: fisico da ventenne e pose romantiche (FOTO)

E’ l’estate della rinascita quella che Pamela Prati sta vivendo e quella durante la quale condivide con tutte le persone che la seguono le sue vacanze, i suoi pensieri e ovviamente le sue foto. Quasi 300 mila followers su Instagram: se è vero che molti non le hanno perdonato tutta la vicenda legata a Mark Caltagirone è anche vero che la show girl ha incassato un bel po’ di seguaci in questi ultimi mesi. Per il momento la Prati però sceglie ancora l’opzione censura. Come potrete vedere i commenti sotto le sue foto non ci sono, o meglio la Prati seleziona solo quelli in cui le si fanno dei complimenti. Forse non tutti hanno dimenticato quello che è successo nel corso del Pamela Prati Gate e magari gli haters sono in agguato ma lei ha trovato il modo per far finta di nulla. Niente commenti, niente dolore. Pamela quindi si mostra sui social postando storie delle sue colazioni, dei suoi pranzi, dei suoi viaggi in giro per l’Italia. Citazioni colte e romantiche accompagnano poi le foto di questa sua estate da single. E forse le ferite del cuore, per chi crede che la Prati sia una vittima in questa storia, non si saranno sanate ma sicuramente Pamela è pronta per la sua rinascita.

PAMELA PRATI CHE FISICO PERFETTO: PROVA COSTUME SUPERATA ANCHE SENZA MARK

Una estate fatta di scatti al mare, di pose plastiche che ci mostrano come oggi a 60 anni, la show girl non avrà forse un marito ma di certo ha un fisico statuario da ventenne. Per lei gli anni non passano mai ed è anche per questo che gli scatti in costume o con abiti meravigliosi fanno incetta di like sui social.

E finalmente dopo tanto tempo la vediamo anche con il costume da bagno, ma in bikini. Fino a qualche settimana fa era costretta a indossare il costume intero per via del tatuaggio fatto per il suo sedicente fidanzato. Ma a quanto pare adesso la show girl potrebbe averlo cancellato, o coperto. In ogni caso non ha più problemi e indossa il bikini con eleganza e femminilità.

