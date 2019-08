Giulia de Lellis e le corna subite: i suoi consigli per chi viene tradito

Manca ormai poco più di un mese all’uscita in libreria del primo libro di Giulia de Lellis “Le corna stanno bene su tutto”. E in questo periodo l’influencer sta cercando di dare delle anticipazioni su quello che è il suo lavoro e su quello che viene raccontato nel libro. Ha già spiegato che non è stata lei a scriverlo, ha infatti chiesto aiuto a chi nella vita fa di mestiere quello dello scrittore. Ma nel libro c’è tanto di lei, anzi tantissimo. Giulia infatti ha raccontato la sua storia a chi ha poi messo nero su bianco le emozioni provate da quando la vita della bella romana è cambiata per sempre. E visto che nel libro si parla proprio di corna, e quindi del grande tradimento che Giulia ha subito dal suo primo grande amore, Andrea Damante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pensato di dare anche qualche consiglio a chi la segue con passione.

Ed ecco i consigli che Giulia si sente di dare a chi come lei, almeno una volta nella vita è stato tradito.

Se posso permettermi vorrei darvi un consiglio a tutte le persone che sono state tradite. Magari non subito, con il tempo, parlatene perché chiudervi nella vostra testa, nei vostri pensieri malati, nella vostra delusione, non aiuta assolutamente, anzi. Fare finta di niente, vivere cercando di andare avanti per orgoglio, che subentra tanto anche quello, non serve a nulla. Io ci ho messo un po’ a capirlo, ma quando ho iniziato a farlo, mi è cambiata la vita. Ho bucato quella cavolo di nuvola tremenda e grigia che avevo nella testa e ho ricominciato a vivere. Ovviamente non è semplice, ma col tempo tutto passo. Come quelle belle, anche le cose brutte per fortuna si superano. Si mette un punto e si ricomincia. Non si deve cancellare perché tutto serve. Io non ho cancellato nulla, anzi tutto fa bagaglio.