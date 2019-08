Eleonora Daniele in abito da sposa su Chi: pronta per matrimonio e figli

Non è la prima volta che Eleonora Daniele annuncia il suo matrimonio con lo storico fidanzato ma questa volta, ci siamo davvero! Sembra mancare ormai pochissimo alle nozze. La conduttrice ha persino posato in abito da sposa in un bel servizio in edicola questa settimana sull’ultimo numero della rivista Chi, rivelando anche alcuni dettagli sulle nozze. Manca ormai pochissimo al matrimonio: Eleonora e il suo fidanzato si giureranno amore eterno proprio nel mese di settembre, anche se al momento la data è top secret.

Giulio Tassoni ed Elenora Daniele convivono da oltre 5 anni e sono pronti al grande passo.

ELENORA DANIELE PRONTA AL MATRIMONIO: LE RIVELAZIONI SULL’ABITO DA SPOSA

La Daniele, che ha posato con un bellissimo abito da sposa che però non sarà quello del suo matrimonio, rivela anche alcuni dettagli; l’abito che indosserà, è stato realizzato da Alessandro Angelozzi, stilista scoperto su Instagram : “Sognavo l’abito da principessa, poi da sirena e adesso ritorno bambina. Ero partita con un’idea poi ho scelto l’opposto: è un abito particolare, che mi rappresenta […] Provandolo ho pianto”.

La conduttrice di Storie Italiane, che tornerà in diretta proprio a settembre su Rai 1, rivela che avrà come testimoni di nozze le sorelle Elisa e Cosetta. Probabilmente, visti gli impegni con il suo programma su Rai 1, il matrimonio sarà celebrato prima che Storie Italiane torni in onda su Rai 1.

In merito al futuro e alla sua famiglia la Daniele spiega: “Sono sincera, ho scoperto un istinto materno che prima pensavo di non avere. Non ci pensavo quasi, ma adesso è scattato questo grande desiderio: spero di diventare mamma nei prossimi due anni. Ma sarà Dio a decidere”.

La Daniele ha rivelato di aver capito quanto tenesse a diventare madre quando suo fratello è venuto a mancare: “Per molto tempo ho accudito mio fratello Luigi, che era autistico. Con lui ho avuto un legame fortissimo e quando è mancato, è come se improvvisamente mi fosse mancata la sensazione di essere madre”.