Elisabetta Canalis è incantevole col costume intero e la piccola Skyler in Sardegna (Foto)

Fino a qualche anno fa Elisabetta Canalis non avrebbe mai immaginato la sua vita con un marito e una bimba ma oggi è consapevole del suo tesoro e piena di felicità confida che ha una famiglia stupenda, ed è questa la cosa per lei più importante (foto). L’ex velina mora di Striscia la notizia è in vacanza in Sardegna, nella sua isola dove torna spesso, non può mancare almeno ogni estate. Forse mai come questa estate la Canalis ha ritrovato il resto della famiglia, gli amici di sempre e forse c’è qualche bilancio che ha chiuso, consapevole o delusa. Nessuna parola sulla presunta lite con Maddalena Corvaglia, le due ex veline sono sempre state molto legate dai tempi del bancone si Striscia, hanno condiviso ogni cosa e sui social erano sempre una pronta a difendere l’altra. Adesso invece nessuno scambio di like, nessun commento, Elisabetta e Maddalena non hanno nemmeno smentito la fine del loro legame. Quattro giorni in vacanza insieme a Brina, Skyler, i cani e mamma Bruna, tutti insieme in barca per un pieno di sole e mare.

ELISABETTA CANALIS BELLISSIMA IN COSTUME INTERO NERO

Sembra che il tempo per la Canalis si sia fermato, certo ci sono gli aiutini che fanno tanto ma lei appare sempre uguale a quando aveva 20 anni, bellissima anche senza trucco. Il seno forse è rifatto, per il resto è tutto grazie allo sport e a madre natura. La piccola Skyler è una bambina bellissima, bionda, dolcissima.





Accanto ad entrambe c’è sempre Brian Perri, è lui il vero artefice della felicità di Elisabetta Canali che intanto confida che di questo viaggio ricorderà ogni singolo momento perché tutto è stato speciale: “Mi mancherà tutto della mia bellissima isola e delle persone che ho visto qui. Ho una famiglia stupenda e degli amici veri. Ritrovarli è stato bellissimo”.