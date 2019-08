La figlia di Elisabetta Canalis si arrabbia con la sua mamma e il video è esilarante (Foto e Video)

Elisabetta Canalis con grande orgoglio di mamma rischia di essere oscurata da sua figlia Skyler, la piccola appare sempre più spesso nei video della showgirl e tutti sono pazzi di lei (foto e video). Questa volta la Canalis ha postato delle immagini che mostrano la sua bambina in versione hair styliat e il video è ancora una volta tutto da ridere. La piccola Perri si arrabbia, le scappa una parolaccia, Elisabetta Canalis cerca di riparare, spera di aver frainteso, invece no, la sua Skyler non ha per niente pazienza. 4 anni, così piccola e già con un caratterino che mette tutti a tacere, infatti dice alla sua mamma di stare in silenzio mentre le fa la treccia. Nell’ultimo video su Instagram la figlia di Elisabetta Canalis mostrava le sue capacità di make up artist, in questo quelle da parrucchiera. Risate assicurate con questi siparietti tra gli sguardi dell’ex velina e gli atteggiamenti della sua Skyler.

SKYLER, LA FIGLIA DI ELISABETTA CANALIS CONQUISTA ANCORA UNA VOLTA TUTTI CON UN ALTRO VIDEO

Tutta colpa di una treccia: Elisabetta si lascia pettinare, gioca così con la sua bambina che vuole fare la parrucchiera ma non si accorge di farle male.

La Canalis si lamenta ma continua ad essere paziente, Skyler invece la perde la pazienza e mentre le dice che quando era piccolina la sua mamma non le faceva la treccina ad Ely scappa un altro “ahia” e la piccola: “Mamma, devi essere molto quiet mi sto inca…”. “Scusa? – tenta di rimediare Ely – Hai detto scherzando?”. “No, mi sto scazzando” è la risposta che lascia tutti di stucco un attimo prima della risata e della dolce disperazione di mamma Canalis (QUI IL VIDEO). “Offresi mini parrucchiera con molta energia e poca pazienza” scrive nella didascalia l’ex velina mora di Striscia la notizia. Sua figlia.