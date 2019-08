Caterina Balivo saluta nostalgica la sua estate in bikini senza nascondere le smagliature (FOTO)

Per Caterina Balivo è arrivato il momento di preparare le valigie e tornare a casa! Le ferie stanno finendo del resto un po’ per tutti e i personaggi televisivi che ci terranno compagnia per tutta la stagione, devono presto tornare in studio per preparare le nuove puntate dei programmi che vedremo da settembre. La Balivo ha detto oggi addio alla sua estate: si torna a Roma per preparare Vieni da me che tornerà in onda, in diretta, dal 9 settembre 2019. Ultime foto con il bikini e un saluto nostalgico a questa estate che per Caterina è stata davvero ricchissima.Come sempre ha festeggiato il suo anniversario di matrimonio, il compleanno della piccola Cora ma si è anche divertita con la sua famiglia in giro per il mondo. In particolare l’estate 2019 è stata a stelle e strisce, visto il viaggio fatto in California in compagnia di tutta la famiglia.

CATERINA BALIVO BELLISSIMA AL NATURALE CON BIKINI E SMAGLIATURE

Per salutare l’estate, che finirà in questo fine settimana, Caterina si è mostrata acqua e sapone, come del resto fa spesso sui social, in bikini. Ed ecco il suo messaggio nostalgico per dare un addio alla sua estate:

Costumi via, creme solari via, cibo via, riviste di gossip via, aperitivi via, coccole senza tempo via, gonfiabili via.

Mi mancherà molto questa estate e voglio chiuderla così 🌼🌸🌺 #caterinabalivo #caterinasecrets

Le foto mostrate da Caterina sono state apprezzatissime da tutte le persone che la seguono visto che, come potrete vedere dalla nostra gallery, ci mostrano una donna senza ritocchi, bella al naturale senza necessità di ritoccare le foto. Smagliature e un po’ di cellulite, come del resto tutte le donne…Ma a differenza di quello che fanno molte sue colleghe, la Balivo non le nasconde!

( nella gallery alcune immagini di Caterina Balivo in costume )

( nella gallery alcune delle immagini delle vacanze di Caterina Balivo )

