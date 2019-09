Chiara Ferragni e Fedez a Portofino: la foto del suo lato b non convince i followers (FOTO)

Possiamo proprio dire che questa volta Chiara Ferragni non ha scelto le foto più belle da postare sui social. Ma è anche vero che spesso le influencer vengono accusate per il fatto che non si mostrano come sono realmente e pubblicano solo le foto ritoccate. Per cui Chiara potrebbe aver fatto la scelta giusta, mostrando delle foto di quella che è stata una serata romantica al fianco di Fedez, foto molto naturali che probabilmente non sono le più belle della sua estate ma sono comunque scatti della sua quotidianità. C’è uno scatto in particolare, quello che apre il nostro articolo, che pare non essere piaciuto molto a chi segue Chiara. Le critiche sono diverse: c’è chi fa notare che questa foto del lato b non è affatto venuta bene anche perchè Chiara e Fedez si vedono malissimo e la Ferragni non sembrerebbe essere neppure lei in foto; ai commenti ironici si uniscono però anche quelli più maligni di chi fa notare che una donna non dovrebbe andare in giro conciata in quel modo…Ovviamente come spesso accade, sui social si scatena l’inferno, in questo senso,e i personaggi famosi sono di certo abituati a tutto questo ( non che insulti e offese siano giustificati).

Prima di andare avanti, vi mostriamo le foto finite sotto accusa.

CHIARA FERRAGNI E L’ABITO TRASPARENTE PER UNA SERATA A PORTOFINO: PIOVONO CRITICHE

Ecco le foto finte nel mirino degli haters

Come potrete vedere dalle foto nella gallery, questo potrebbe non essere anche il miglior look di Chiara ma, come si suol dire, se piace a lei…Ha il diritto di andare in giro come meglio crede e di certo delle trasparenze non faranno male a nessuno! E il fatto che si mostri al naturale e pubblichi anche delle foto in cui non è appena uscita dal make up artist, dovrebbe far piacere a chi cerca sempre una donna al naturale sui social.

Chiara Ferragni e Fedez a Portofino: la foto del suo lato b non convince i followers (FOTO) ultima modifica: da